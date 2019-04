Pääkirjoitus

Suomalaiset ovat nyt aktiivisempia äänestäjiä kuin ennen

aiemmissa vaaleissa valtio­valta kampanjoi äänestämisen puolesta näkyvästi. Osa isku­lauseista oli huonosti valittuja, kuten eräiden kuntavaalien ”Vain mäntti jättää äänestämättä”.Mainosten vaikutusta on tietysti vaikea arvioida, mutta äänestysprosentti ainakin laski 1970-luvun lopulta tasaisesti ja lähes poikkeuksetta tämän vuosikymmenen alkuun asti.Sen jälkeen trendi on ollut tasainen ja jopa nouseva. Sunnuntain vaaleissa kotimaan äänestysprosentiksi tuli tasan 72. Se on pitkiin aikoihin paras tulos. Tällä vuosikymmenellä kansalaisia ei ole saatu uurnille ministeriöiden kehotuksesta vaan siksi, että politiikka kiinnostaa. Erityisesti perussuomalaisten nousu on pystynyt nakertamaan nukkuvien puolueiden asemaa, mutta vilkas väittely on aktivoinut myös muita.Tämänkertaiset eduskuntavaalit olivat poikkeukselliset myös siitä syystä, että ensimmäistä kertaa ennakkoäänestyksessä annettiin enemmän ääniä kuin varsinaisena vaalipäivänä.Se kertoo siitä, että moni äänestäjä oli muodostanut kantansa jo hyvissä ajoin. Ja ne, jotka jättivät äänestämisen vaali­päivään, seurasivat kampanjoita aivan loppuun saakka.