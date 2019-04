Pääkirjoitus

Sipilä tekee tilaa keskustan seuraavalle vaiheelle

Harva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

P uoluehallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

yllättyi siitä, että Juha Sipilä ilmoittaa eroavansa keskustan puheenjohtajan tehtävästä surkean vaalituloksen jälkeen. Tulosvastuuta korostanut Sipilä toimi, kuten hänen odotettiinkin. Pieni yllätys kuitenkin oli, että tieto tuli julki samalla, kun keskustan puolue­hallitus kertoi, mitä se ajattelee seuraavaan hallitukseen osallistumisesta.Asioilla on selvä yhteys.Keskustan näkökulmasta vaihtoehtoja vaalikauden alussa on kaksi. Toinen ja hyvin luonteva vaihtoehto on todeta, että huono tulos tarkoittaa vapaaehtoista siirtymistä oppositioon, puolueen uudistamista ja uuden kannatusnousun tavoittelua. Toinen vaihtoehto on pyrkiä hallitukseen ja yrittää saada siellä niin paljon aikaan kuin 31 kansanedustajalla on mahdollista.Kumpikin vaihtoehto edellyttää, että Sipilä siirtyy sivuun. Pitkähkön puheenjohtajakauden jälkeen hän ei olisi uskottava uudistaja. Häneen on myös henkilöitynyt päättyneen vaalikauden hallituspolitiikasta paljon sitä, johon äänestäjät nyt halusivat muutosta.Sen tietää Sipilä itse, ja sen tietävät myös muut keskustan päättäjät.kannanottoa voi hyvin tulkita niin, että ovi hallitusneuvotteluihin on raollaan, jos muut puolueet tulevat riittävän monessa asiassa keskustaa vastaan.Se on hyvä uutinen tulevalle hallitustunnustelijalle eli Sdp:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle. Jos keskustan vastaus olisi ehdoton ei, kakkospuolueeksi olisi tarjolla vain kokoomus, joka kyllä siinä tilanteessa osaisi hinnoitella tukensa.Keskustan ehdot ovat pehmeämmät, ja ne on sovitettu Rinteen toiseen vaihto­ehtoon, jossa keskustan lisäksi olisivat mukana vihreät, vasemmistoliitto ja ehkä jälleen Rkp.Politiikassa on voimistunut taktinen ajattelu, jossa tärkein hallituksen muodostamista ohjaava kysymys tuntuu olevan, miten ratkaisu vaikuttaa seuraavien eduskuntavaalien tulokseen.Perussuomalaisista ja kokoomuksesta koostuva oppositio olisi Rinteen Sdp:lle hankala varsinkin talouskasvun hiipuessa, mutta oppositio olisi tiukasti myös hallituspuolue keskustan kimpussa.