Notre Dame yhdistää eurooppalaisia

Notre Damen

katedraalin tuli­palo maanantai-iltana järkytti ihmisiä paitsi Pariisissa myös ympäri maailmaa. Valtioiden pää­miehet, kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistö, lähettivät suruviestejä ranskalaisille. Yhdys­valtojen presidentti Donald Trump twiittasi sammutusohjeita.Reaktiot ovat ymmärrettäviä, koska Notre Dame on koko Euroopan merkittävimpiä historiallisia monumentteja. 1200-luvulla valmistunut rakennus on goottilaisen arkkitehtuurin mestarinäyte ja osa eurooppalaista kulttuurihistoriaa.Notre Damen kaltaiset rakennukset liittävät meidät yhteen menneiden sukupolvien kanssa. Kirkoilla ja kristinuskolla on ollut keskeinen rooli Euroopan historiassa. Myös maallistuneena aikana ne yhdistävät eurooppalaisia.Notre Dame on rakennuksena erityinen, koska niin moni on matkallaan vieraillut katedraalissa.Kun tuli tuhoaa jotain ihmisille pyhää, järkytyksen tunteilta on vaikea välttyä. Surun kokemus on silloin kollektiivinen, ja se yhdistää ihmisiä yli valtioiden ra­jojen.Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti kansainvälisestä varainkeruusta kirkon jälleenrakentamiseksi. Kutsuun on jo vastattu.