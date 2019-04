Pääkirjoitus

Keskuspankki laskeutuu tornistaan reaalitalouteen

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Mario Draghi jättää paikkansa seuraajalleen loppu­syksyllä, Draghille kertyy kiinnostava meriitti: hän on keskuspankkiiri, joka ei koskaan nostanut ohjauskorkoa. Se saattaa olla rahapolitiikan uuden normaalin enne.Draghi aloitti keskuspankin johdossa marraskuussa 2011. Hänen edeltäjänsä Jean-Claude Trichet’n johdolla EKP oli tehnyt samana vuonna kaksi pahaa virhettä: ohjauskorkoa nostettiin keväällä ja kesällä, vaikka euroalueen talous oli yhä vaikeuksissa. Draghin valtakausi alkoi kahdella annoksella vastamyrkkyä: ohjauskorkoa laskettiin marraskuussa ja joulukuussa. Eikä keveän rahapolitiikan polulta ole sen jälkeen käännytty, etenemisvauhti on vain hieman vaihdellut.Viime viikolla EKP kertoi, että ohjauskorko pysyy nollassa ainakin tämän vuoden loppuun saakka. Päätös on perusteltavissa siten, että inflaatio on edelleen hidasta. Mutta kuten EKP:n sanallisista ohjauksista nykyään Draghin aikana huomaa, pankki viittaa usein ja aika laveasti yleisiin taloustrendeihin. Tästä tulkinnasta syntyy linja, johon Draghin seuraaja joutuu ottamaan kantaa.Keskuspankki seuraa mandaattinsa mukaisesti ensi sijassa inflaatiovauhtia ja nostaa korkoja, jos vauhti kiihtyy.Euroalue on elänyt hyvän talous­kasvun ajan yli ja etenee sen ehtoo­puolelle. Inflaatio ei missään vaiheessa rikkonut rajaa, jossa olisi ollut tarvetta vastata koroilla. EKP ei päässyt keräämään korkojen nostolla panoksia, joita voisi käyttää talouskasvun hidastuessa.seuraaja joutuu määrittelemään, miten hän asemoi keskuspankin suhteessa euro­alueen yleisiin talousnäkymiin – inflaatiomittaria kun on turha tuijottaa, viisari on poikki.Seuraaja joutuu päättämään, miten ja missä tilanteessa EKP vaikuttaa tulevaisuudessa talousnäkymiin. Koroilla tehtävä jarrutus ja kaasutus kun ei enää toimi, ja pankin entistä aktiivisempi vaikutus reaalitalouteen ja työllisyyteen pitäisi sovittaa jäsenmaiden finanssi- ja talouspolitiikan toimiin. Rahapolitiikan strategia on päivitetty viimeksi yli 15 vuotta sitten, vanhan normaalin aikana.