Vanhaan valtaeliittiin pettynyt Ukraina valitsee seuraavaksi poliittisesti tuntemattoman johtajan

presidentinvaalien sunnuntaina järjestettävä toinen kierros on kannatuskyselyjen perusteella ratkennut jo etukäteen. Istuva presidentti Petro Porošenko häviää kirkkaasti haastajalleen Volodymyr Zelenskyille, jos ennusteisiin on yhtään luottaminen.Zelenskyi on näyttelijä ja koomikko, jolla ei ole aiempaa poliittista kokemusta. Hänen poliittisesta linjastaan ei tiedetä juuri muuta kuin että hän vastustaa korruptiota ja on väljästi länsimielinen.Tuntemattomuus on tehnyt tilaa villeillekin arvailuille Zelenskyin todellisista taustavoimista ja yhteyksistä. Sen voi kuitenkin sanoa, että hänen kannatuksensa kertoo ukrainalaisten perinpohjaisesta kyllästymisestä vanhaan valtaan.Myös hallitus on Ukrainassa epäsuosittu – paljon epäsuositumpi kuin esimerkiksi Suomessa. Sitä on kyselyissä tukenut alle kymmenen prosenttia kansasta.Porošenko tuli valtaan Maidanin kansannousun ja Krimin miehityksen jälkeisissä tunnelmissa keväällä 2014.Porošenkon odotettiin uudistavan maata, mutta nyt hänet nähdään osana poliitikkojen ja suurliikemiesten korruptoitunutta valtaeliittiä. Edes viisumivapaus EU:n kanssa tai Ukrainan ortodoksikirkon itsenäinen asema eivät ole vakuuttaneet äänestäjiä.elenskyin todennäköisen valinnan voi nähdä osana kansainvälistä populismin aaltoa, joka Yhdysvalloissa nosti presidentiksi televisiopersoonan ja sai italialaiset tukemaan koomikon johtamaa puoluetta. Vertailuissa on kuitenkin hyvä muistaa, että Ukraina on valtio, jonka alueesta naapurimaa on liittänyt osan itseensä ja jonka itäosassa käydään sotaa.Pessimisti sanoisi, että maan asema on hyvin vaikea, jos kriisien keskellä tukeutuu kokemattomaan koomikkoon. Optimisti muistuttaisi, että vaalit vaikuttavat vapailta ja että äänestäjien tavoitteena on uudistuminen eikä paluu vanhaan.Viiden vuoden aikana kertynyt pettymys antaa kuitenkin uudelle presidentille perusteen puskea uudistuksia eteenpäin. Zelenskyi saa vaaleissa vahvan valtakirjan, jota tässä tapauksessa voi hyvällä syyllä kutsua avoimeksi valtakirjaksi tuntemattomalle poliitikolle.