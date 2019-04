Pääkirjoitus

Uusi hallitus voi saada ikäviä yllätyksiä maailmalta

Tuleva hallitus

Suomen asema

Turvallisuuspolitiikka

Puheenjohtajakaudellaan

Kalenterissa päivämäärät näyttävät ehdottomilta, mutta todellisuudessa politiikassa on vain vähän todellisia takarajoja.Seuraavan hallituksen muodostajien aikatauluun europarlamentin vaalit 26. toukokuuta vaikuttavat kyllä siten, että aikaa pitää varata kampanjoinnille ja vaalikeskusteluille, mutta vallan vaihtumisen kannalta päivämäärällä ei ole kovin paljon merkitystä. Hallitussopu voi syntyä tai olla syntymättä ennen sitä.Heinäkuun alussa alkava EU-puheenjohtajuus näkyy jo ministerien kalentereissa aivan siitä riippumatta, kuka tehtäviä silloin hoitaa. Jos jostain syystä hallituksen muodostaminen venyisi sinne asti, EU on tottunut joustamaan ja ottamaan vastaan puheenjohtajamaan tehtävien hoitoa myös keskellä siirtymäkautta olevilta hallituksilta.Todellisuudessa suurempi henkinen rajapyykki on juhannus, mutta aivan kotimaisista syistä. Kesälomien pilaaminen ei houkuttele poliitikkoja.joutuu kuitenkin tarkkailemaan jo syntyvaiheessaan, mitä Suomen ympärillä tapahtuu. Vaalikeskusteluissa vallalla ollut melko positiivinen käsitys taloustilanteesta voi nopeasti muuttua synkemmäksi.Suhdanteiden vaihtelu kuuluu talouden perusluonteeseen, mutta tällä hetkellä poliitikot eri puolilla maailmaa lisäävät omilla toimillaan huonojen uutisten mahdollisuutta.Britannian EU-erosta aiheutuu joka tapauksessa taloudellista haittaa myös muille EU-maille. Mitä hallitsemattomampi lähtö on edessä, sitä suurempia ovat vahingot. Pelkästään epävarmuus jäytää talouden toimijoiden luottamusta tulevaisuuteen.Britannia on perinteisesti ollut Suomelle tärkeä kauppakumppani. Taloudellisesti verkottuneessa maailmassa yhden merkittävän talouden ongelmat leviävät joka tapauksessa.avoimena ja laajasti ulkomaankauppaa käyvänä maana korostuu, kun maailmantalouden näkymät muuttuvat heikommiksi.Vapaakaupan yleistyessä sotien jälkeisinä vuosikymmenin Suomi oli hyötyjien kärkijoukossa. Vastaavasti kauppasotien uhka iskee kipeästi Suomeen, jonka vienti kaiken lisäksi nojaa investointihyödykkeisiin. Kun odotukset eri maissa hiipuvat, investointisuunnitelmia lykätään, ja suomalaiset yritykset kärsivät.Nyt jännitteitä on erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan sekä Yhdysvaltojen ja Euroopan välisissä kauppasuhteissa. Kummassakin tapauksessa käänteet huonompaan tuovat lisää harmaita hiuksia myös Suomen hallituksen muodostajille.on luku sinänsä hallituksen riskiluettelossa. Melko hyvin toteutuva ennuste on, että asioiden nykytila jatkuu ja arki on rämpimistä eteenpäin, mutta myös käänteet huonompaan ovat mahdollisia.Jännitteet ovat suuria Korean niemimaalla ja Kiinan lähiseutujen merialueilla. Lähi-idässä voi käynnistyä Iranin ja sen vastustajien avoin yhteenotto, ja arabikevät voi saada toisinnon, joka haastaa vallanpitäjät ja jonka vaikutukset heijastuvat myös Välimeren pohjoispuolelle.Euroopassa Krim on edelleen miehitetty, ja sota Itä-Ukrainassa jatkuu. Venäjällä sisäinen tyytymättömyys lisääntyy, mikä ei koskaan ole hyvä uutinen sen naapureille.Suomi joutuu pohtimaan myös EU:n tulevaisuutta. Unionia jakavat voimat ovat vahvoja, mistä Britannian EU-ero on vain yksi esimerkki. Seuraavat haastajat voivat nousta esiin kevään europarlamenttivaaleissa.Hyvä kysymys myös Suomen hallitukselle on, mihin suuntaan EU:ta pitäisi kehittää. Eduskuntavaalien kampanjan aikana ooli helppo kuvata unioni kaukaiseksi toimijaksi, jolla kyllä on vaikutusta Suomeen mutta johon Suomi itse vaikuttaa vain vähän.Vaikutusvaltaa ei ole, jos ei ole näkemystä. Ympäröivän maailman muutos ja kasvaneet riskit puhuvat sen puolesta, että yhteistyötä EU:ssa kannattaa tiivistää, koska sen edustama maailmankuva vastaa kuitenkin paremmin Suomen kantoja kuin nollasummapelejä käyvien suurvaltojen tavoitteet.Tällaisen asian sanominen tuntuu kuitenkin jostain syystä olevan suomalaispolitiikoille vaikeaa.