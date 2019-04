Pääkirjoitus

Kansanedustajilla on suoraa ja epäsuoraa valtaa

Kokemus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on osoittanut, että jokaisissa eduskuntavaaleissa äänestäjät lähettävät kymmenien ensikertalaisten joukossa Arkadian­mäelle muutaman edustajan, joista tulee vuosien mittaan poikkeuksellisen vaikutus­valtaisia poliitikkoja.Osa pääsee näkyviin asemiin nopeasti, mutta toisille otollinen hetki saattaa koittaa vasta kokemuksen karttuessa.Kaikki uudet kansanedustajat haluaisivat kuitenkin päästä heti vaikuttamaan asioihin. Sitä vartenhan heidät on valittu.Jo lähiviikkoina tapahtuu kuitenkin merkittävä jako kahteen, kun uuden hallituksen kokoonpano käy ilmi. Hallituspuolueen riviedustajan ja oppositiopuolueen riviedustajan välillä on yllättävän suuri ero, sillä vain toisella on jatkuva suora yhteys ministereihin ja tieto hallituksessa käytävistä keskusteluista.Silti myös oppositiosta pystyy käyttämään valtaa, kunhan näkee riittävästi vaivaa. Varsinkin valiokunnissa hyvillä kysymyksillä ja epäkohtien osoittamisella voi vaikuttaa lopputulokseen, kunhan ei kohota liikaa omaa profiilia.Valiokuntatyöskentelyn opetteluun on kuitenkin aikaa, sillä uudella hallituksella menee aikaa omien lakiesitysten valmisteluun. Eduskunnan syksy voi vielä olla rauhallinen, mutta sitten tahti kiihtyy.