Pääkirjoitus

Eduskunta on näinä päivinä vahvimmillaan, niin kuin pitääkin

Vaalikauden alku on eduskunnalle erityisen juhlava. Tällä viikolla edustajien valtakirjat on tarkastettu ja puhemiehet valittu. Järjestäytyminen on mennyt vankalla rutiinilla. Nyt torstaina vuorossa ovat valtiopäivien avajaiset.