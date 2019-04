Pääkirjoitus

Talouden käänne loi uusia paineita Espanjan vaaleihin

Joulukuussa 2012

perus­suomalaisten puheenjohtaja Timo Soini tulkitsi tulevaa. ”Espanja, Kreikka ja Portugali eivät tule pärjäämään eurossa”, Soini tiivisti (Ilta-Sanomat 15.12.2012). Hänen mukaansa näillä silloisilla ongelma­mailla ei ole teollista tuotantoa, jonka avulla voisi pärjätä kilpailussa. ”Tämän tajuaa ihan kansantaloustieteen johdanto­kurssin käynytkin, jos sitäkään tarvitaan”, Soini sanoi.Kaikki kolme maata ovat edelleen ­eurossa. Erityisesti Espanja osoitti Soinin näkemyksen karkeasti vääräksi.Espanja järjestää viikonloppuna parlamenttivaalit tilanteessa, jossa se on noussut kriisimaasta Euroopan nopeimmin kasvavien maiden joukkoon. Maalla on teollista tuotantoa ja se pärjää kilpailussa. Espanja on osoitus siitä, mihin vahva ja päämäärätietoinen politiikka pystyy.Ennen finanssikriisiä Espanja oli tehnyt suuren osan bruttokansantuotteestaan rakentamisella ja turismilla – usein vielä niin, että rakentaminen liittyi turismiin. Kun finanssikriisi iski ja rahavirta tyrehtyi, tämä sektori putosi kuiluun.Samalla kriisi levisi pankkeihin, jotka olivat lainoittaneet tätä toimintaa ja olivat Espanjassa tehottomia. Espanjan kriisi oli pankkikriisi. Espanja nosti vakaus­rahastolta apua 41 miljardia euroa, joka käytettiin pankkisektorin siivoamiseen.apu ei silti ollut sittenkään ratkaisevaa. Mariano Rajoyn hallitus päätti, että se ei jää avun antajien käskyläiseksi. Espanja teki säästöjen ja rahoitussektorin korjausten rinnalla lukuisia ratkaisuja, joilla työmarkkinoita joustavoitettiin ja yrityksiä tuettiin.Espanjan työttömyysaste on yhä korkea, mutta se sulaa. Budjettivaje on kutistunut ja vienti vetää. Avusta on maksettu takaisin jo iso osa.Muutokset johtavat usein paineisiin uusissa kohdissa. Niin kävi Espanjassakin. Kiinteistösektorin ja suuryritysten varaan rakentuneen kasvun tilalle nousi tehokasta ja tuottavaa modernia tuotantoa. Tällainen yritystoiminta alkoi kasvaa nopeimmin Baskimaassa ja Kataloniassa. Ero muuhun Espanjaan korostui sekä taloudellisesti että poliittisesti, ja tämä alkoi repiä vanhaa valtiorakennetta.Tämän muutoksen poliittisia seurauksia mitataan sunnuntain vaaleissa.