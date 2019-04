Pääkirjoitus

Keskusta joutuu lähiaikoina ratkaisemaan, mihin suuntaan puolue aikoo kulkea

Keskusta

on eduskuntavaalien jälkeen neljänneksi suurin puolue, mutta se tuottaa yhä uutisia tasaiseen tahtiin.Jo ennen vaaleja saatiin näyttäviä otsikkoja, kun pääministeri Juha Sipilä jätti hallituksensa eronpyynnön sote-uudistuksen törmättyä seinään. Eronpyyntö ei muuttanut juuri mitään, mutta sen ajankohta oli yllätys.Vaalien jälkeen Sipilän päätös luopua keskustan puheenjohtajuudesta oli sekin uutinen, vaikka itse asia ei ollut yllätys.Sipilän seuraajaksi povattu perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kertoi keskiviikkona, ettei ole käytettävissä tehtävään. Hän perusteli ratkaisua elämäntilanteellaan ja sanoi, että todellista tasa-arvoa on se, että voi sanoa myös ei.Saarikon ratkaisu oli ehdottomasti uutinen vaikka ei täysin yllättävä.Uutisaiheita on luvassa myös jatkossa. Toukokuun alkupäivinä ratkeaa, lähteekö keskusta vastoin odotuksia hallitusneuvotteluihin vai jääkö se suosiolla sivuun.Ja jos puolue päätyy oppositioon, se pysyy julkisuudessa puheenjohtajakisansa ansiosta. Kisasta odotetaan tasaista, joten luvassa voi olla myös yllätyksiä.Sen jälkeen puolue voi ryhtyä etsimään vastausta kysymykseen, mihin suuntaan se aikoo jatkossa kulkea.