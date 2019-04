Pääkirjoitus

Nokian tuloksessa näkyy merkkejä Kiinan kostosta

Suomen talous

uomalainen

on nauttinut pari vuotta kissanpäivistä: yritykset ovat tehneet hyvää tulosta, työllisyys on kasvanut ja julkinen talous on tasa­painottunut.Mutta käänteen merkkejä pelätään markkinoilla – ja hallitusneuvotteluissa. Pienen vientimaan riski on, että tärkeimmissä vientimaissa tapahtuu käänne huonompaan. Ja onhan näin käynytkin, kun Saksan talous on hiljentynyt.Syytä on tutkia myös suomalaisten pörssiyritysten tuloskatsauksia. Näistä julkistuksista kannattaa etsiä ne yritykset, jotka kertoisivat nopeimmin käänteestä. Ja niiden tuloksista vielä ­kohdat, jotka ovat tulevaisuudennäkymien kannalta olennaisimpia, esimerkiksi uusien tilauksien määrät.Tuoreimmat tulostiedot eivät ole yksiselitteisesti matalasuhdannetta povaavia. Suoraan kuluttajien kanssa tekemisissä olevat yritykset pärjäävät kelvollisesti. Ne kokevatkin mahdollisen käänteen viipeellä, sillä korot ovat alhaalla ja työtä riittää. Metsäyhtiötkin pärjäävät – tosin sellun hinta laskee.Mutta investointihyödykkeitä vievät yritykset ovat nyt tarkassa seurannassa.Esimerkiksi käy laivamoottoreita valmistava Wärtsilä. Alkuvuoden tuloksessa ei ole mitään vikaa: liikevoitto kasvoi ­viimevuotisesta. Uusia tilauksia on kuitenkin alkanut tulla entistä hitaammin. Laivamarkkinoiden piti piristyä jo vuosia sitten, mutta niin ei lopulta ole käynyt.verkkolaiteyhtiö Nokia kertoi tuloksesta, joka oli yllättävän huono – se alitti pessimistisimmätkin ennusteet. Nähtävästi muutos verkkojen 5g-maailmaan on sittenkin hitaampaa kuin odotettiin, tai Nokia itse ei pysynyt muutoksessa mukana. Väittely kiinalaisen verkko­valmistajan Huawein tietoturvaongel­mista ei ehkä tuonutkaan tilauksia kilpailijoille, vaan tilanne sai tilaajat varovaisemmiksi ja hitaammiksi. Nokian kilpailijat vastasivat hidasteluun ja uuteen markkinatilanteeseen laskemalla hintoja.Ruotsalainen Ericsson teki kelvollisen tuloksen ja eteni Yhdysvalloissa, mutta Nokia otti takapakkia erityisesti Kiinassa. Takana voi olla myös kauppasotien nousua, Kiinan vastausta Huawein kohteluun ja Nokian vaivoja ranskalaisen Alcatelin sulattelussa.