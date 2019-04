Pääkirjoitus

Lukutaito lisää hyvinvointia ja ruokkii kykyä empatiaan

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on lukutaidon kärkimaita, mutta noin joka kymmenennen suomalaisen lukutaito on heikko.Vaikka suomalaiset käyttävät ahkerasti kirjastoja, lukevat lehtiä ja kirjoja, lukutaidosta on pidettävä huolta. Tästä muistuttaa Lukukeskuksen järjestämä Lukuviikko, jota vietetään parhaillaan.Digitaalistuvassa maailmassa viestit kulkevat yhä enemmän kuvien, videoiden ja äänen välityksellä. Nuorten kiinnostus lukemiseen ei ole enää itsestään selvää.Pohja lukutaidolle luodaan jo varhaislapsuudessa. Vanhempien esimerkillä on siihen ratkaiseva vaikutus. Koulumenestys sekä asenteet koulua kohtaan ovat paremmat lapsilla, joille on luettu ­ääneen. Lukeminen on osa kielen oppimista ja laajentaa lapsen sanavarastoa.Lukutaito vahvistaa kykyä ymmärtää ympäröivää maailmaa ja ilmaista itseään.Kaunokirjallisuus tarjoaa kurkistuksia maailmoihin, joihin ei omassa elämässään välttämättä pääse. Se ruokkii mielikuvitusta, jota tarvitaan luovuuden käyttövoimana.Kirjallisuus tarjoaa kokemuksen myötäelämisestä ja ruokkii siten elämässä hyvin tarpeellista empatiakykyä. Lukutaitoa kannattaa edistää, sillä se tukee hyvinvointia monin tavoin.