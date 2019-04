Pääkirjoitus

Espanja hoitaa historiansa aiheuttamia traumoja sunnuntain vaaleissa

Euroopan maat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espanjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espanjalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

seuraavat huolella toistensa vaaleja, koska niiden tulokset vaikuttavat myös muihin maihin. EU:n päätöksenteossa varsinkin suurten jäsenmaiden hallituskokoonpanoilla on merkitystä.Toinen syy kiinnostukseen on oman yhteiskunnan ymmärtäminen. Vaikka kansallisia erityispiirteitä on edelleen runsaasti, samat poliittiset ilmiöt leviävät maasta toiseen. Tai ainakin ne on helpompi havaita, kun jossain maassa äänestetään.Nyt sunnuntaina on Espanjan vuoro, kun maassa valitaan parlamentti, cortes generales. Kyse on viimeisestä merkittävästä kansallisesta vaalista ennen toukokuussa järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.Espanja on kooltaan merkittävä EU-maa. Asukkaita on runsaat 46 miljoonaa. Kannatuskyselyt povaavat tulosta, joka kuulostaa suomalaisittainkin kovin tutulta. Kärjessä ovat sosialistit, mutta millekään ryhmittymälle ei ole luvassa enemmistöä, vaan vahvoja puolueita on viisi. Perinteiseen oikeistoon kuuluvan kansanpuolueen odotetaan tulevan toiseksi, mutta viimeksi kuluneen vuoden aikana oikeistopopulistinen Vox on kasvattanut nopeasti kannatustaan.Hallituksen muodostamisesta odotetaan vaikeaa. Perinteinen tapa eli tuen hankkiminen yksittäisissä kysymyksissä alueellisilta nationalistipuolueilta ei ilmeisesti riitä, joten yksi vaihtoehto olisi usean puolueen yhteinen hallitus. Yhteistyöllä ei kuitenkaan ole perinteitä, eikä viidestä suuresta puolueesta muodostu luontevia blokkeja.politiikan erityispiirteet liittyvät sen historiaan. Siksi ne ovat samalla heijastumia myös koko Euroopan yhteisistä kokemuksista.Espanja ei virallisesti osallistunut toiseen maailmansotaan, mutta maan oma sisällissota 1930-luvulla oli toisen maailmansodan alkusoitto. Sotaa edeltänyt heiveröinen tasavalta jätti kollektiiviseen muistiin epäilyjä siitä, mitä vallan hajauttamisesta alueille seuraisi.Sisällissodan jälkeinen kenraali Francisco Francon kansalliskonservatiivinen diktatuuri taas jätti niin syvät traumat, että mikä tahansa niihin aikoihin viittaava herättää torjuntaa.Espanjan siirtyminen takapajuisesta sotilasdiktatuurista vauraaksi demokratiaksi on eurooppalainen menestystarina, ja myös EU voi ottaa osan kunniasta itselleen. Lyhyen ajan kuluessa myös tiukan katolinen yhteiskunta on muuttunut monenkirjavaksi.itsekin ovat ylpeitä saavutuksistaan, mikä osaltaan selittää Katalonian tilanteen kärjistymistä. Francon jälkeinen demokraattinen perustuslaki on nähty lähes pyhänä – sitä muuten juhlitaan 6. joulukuuta eli Suomen itsenäisyyspäivänä – eikä perustuslakia ole uskallettu lähteä uudistamaan.Jos uudistuksiin esimerkiksi aluehallinnon vahvistamisessa olisi kyetty, Katalonia ei ehkä olisi lähtenyt seikkailemaan itsenäisyysjulistuksillaan.Francon ajan oletettiin myös rokottaneen espanjalaiset poliittisen kentän laitojen houkutuksia vastaan, mutta nyt Vox kerää suosiota tiukalla konservatiivisuudella. Se vastustaa uusia virtauksia, kannattaa härkätaisteluja ja haluaisi turvallisten aikojen palaavan. Puolueessa on jotain samaa kuin Unkarin ja Puolan konservatiiveissa.Siirtyminen demokratiaan 1970-luvulla ja Länsi-Euroopan ehkä viimeisen vallankaappausyrityksen torjuminen vuonna 1981 ovat hienoja saavutuksia, mutta nyt Espanjan demokratia kaipaa määräaikaishuoltoa. Näyttää tosin siltä, että tämän viikon vaalit vain lykkäävät remonttia, joka on silti jossain vaiheessa edessä.