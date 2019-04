Pääkirjoitus

Kuntien välinen yhteistyö tuottaa Helsingin seudulla tulosta, vaikkakin hitaasti

toteutuu lopulta Helsingin seudun liikenteen (HSL) lippu-uudistus. Sen perusajatus on, että joukkoliikenteen lippujen hinnat perustuvat vyöhykkeisiin, jotka eivät heijasta kuntien rajoja vaan likimääräistä etäisyyttä Helsingin keskustasta.Uudistus vaikuttaa välittömästi suureen joukkoon matkustajia, mutta ajan mittaan se myös yhdistää Helsingin seutua yhdeksi kokonaisuudeksi.Saavutus on esimerkki paljon kaivatusta kuntien välisestä yhteistyöstä. Sekään ei ole syntynyt täysin vapaaehtoisesti, vaan matkan varrella valtion on pitänyt edistää asiaa lainsäädännöllä. Tarve liikenneyhteistyöhön oli tiedossa jo 1960-luvulla. Pääkaupunkiseudun kuntien rajat olivat kuitenkin silloin korkeita. Liikenneväylien suunnittelu ja joukkoliikenteen järjestäminen oli hajanaista.Vuonna 1970 perustettu Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV joutui tarpomaan vastatuuleen. Lopulta tutkimusten, selvitysten ja suunnitelmien teon jälkeen saatiin vuonna 1986 aikaan seutulippu, joka helpotti monen elämää.Paljon työtä on tarvittu, jotta reitit ja liput toimivat yhteen. Kunnat pystyvät nykyään vastaamaan tarpeeseen, joka tunnistettiin runsaat puoli vuosisataa sitten.