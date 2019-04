Pääkirjoitus

Kisa Trumpin haastajasta alkaa lämmetä Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen

seuraavat presidentinvaalit käydään syksyllä 2020. Kampanja on jo täydessä käynnissä.Republikaanien ehdokkaaksi tulee presidentti Donald Trump, ellei koeta todella suurta yllätystä. Demokraattien ehdokkaaksi on tarjolla jo liki parikymmentä halukasta.Torstaina kisa sai lisää vauhtia, kun mukaan ilmoittautui todellinen raskassarjalainen, entinen varapresidentti Joe Biden. Hän oli Barack Obaman kaudella kahdeksan vuotta sydämenlyönnin päässä presidentin tehtävästä, kuten Yhdysvalloissa on tapana sanoa. Senaattiin hän nousi jo vuonna 1973.Kokemuksen lisäksi Bidenilla on myös ikää. Hän on 76-vuotias. Trump on häntä nuorempi mutta 72-vuotias.Usein presidentinvaalissa on toiminut kaava, jossa ehdokkaaksi pyrkivä ryhtyy aluksi keräämään ääniä puolueensa laidalta, jossa aktiivisuus on suurta ja vastaukset poliittisiin kysymyksiin yksinkertaisia. Ehdokkaaksi valittu siirtyy sitten kentän keskelle, jotta hän puhuttelisi mahdollisimman laajaa äänestäjäkuntaa.Edellisissä presidentinvaaleissa Trump mursi tämän mallin. Hän onnistui keräämään tukea sekä republikaanien oikeistolta että demokraatteja aiemmin äänestäneiltä työläismiehiltä. Trump ei ole edes aikonut siirtyä aiemman poliittisen kartan mukaan keskelle, vaan hän on onnistunut piirtämään karttaa uusiksi.Biden puolestaan yrittää päästä puolueensa ehdokkaaksi pysymällä koko ajan keskikentällä. Useimmat muut lukuisista ja usein tuntemattomista ehdokkuuden havittelijoista sen sijaan liikkuvat puolueensa vasemmalla laidalla.iden on ennakkosuosikki demokraattien sisäisessä kilpailussa. Hänen mahdollisuutensa Donald Trumpin kaatamiseen riippuvat kuitenkin siitä, kuinka hyvin hän onnistuu yhdistämään nykyiseen presidenttiin tyytymättömät.Bidenin valinta voisi merkitä hetkeksi vanhojen aikojen osittaista paluuta Yhdysvaltojen politiikassa. Paljon on kuitenkin muuttunut lyhyessä ajassa. Pääpuolueet eivät ole entisellään. Politiikan kieli ja roolimallit ovat vaihtuneet. Edes Biden ei presidenttinä pystyisi kääntämään ajan pyörää taaksepäin.