Pääkirjoitus

Lasten ylipaino ennakoi aikuisiän sairastavuutta

Lasten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

L

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ja nuorten ylipaino on merkittävä terveysriski, johon on syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Ylipaino liittyy useimmiten epäterveellisiin elintapoihin, jotka ennakoivat aikuisiän sairastavuutta.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen selvityksen mukaan lähes joka neljäs lapsi tai nuori on ylipainoinen. Alueelliset ja eri kuntien väliset erot ovat merkittäviä.Joissakin kunnissa lähes 60 prosenttia pojista ja 40 prosenttia tytöistä on ylipainoisia. Toisissa kunnissa vastaavat luvut ovat vain 20 ja 10 prosenttia.Alueelliset erot ovat samansuuntaisia kuin aikuisten sairastavuudessa. Itä- ja Pohjois-Suomessa ylipainoa on enemmän kuin Länsi- ja Etelä-Suomessa.Lasten ylipainolla on selvä yhteys myös perheiden tulotasoon ja vanhempien koulutustaustaan.Keinot ylipainon ehkäisemiseksi ovat hyvin tiedossa. Pitää syödä vain sen verran kuin kuluttaa energiaa. Liikunnan vähäisyydestä on tullut uusi ongelma myös alakouluikäisille, kun vapaa-aikaa kulutetaan yhä enemmän digitaalisten laitteiden ääressä. Lasten elintavat seuraavat yleensä vanhempien elintapoja.Julkisessa terveydenhuollossa on varsinkin pienissä kunnissa liian vähän rahaa ja osaamista terveysneuvontaan ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kun sote-uudistus kariutui, tilanteeseen ei ole tulossa helpotusta ainakaan lähiaikoina.ähes kaikki kunnat ovat lähteneet mukaan Liikkuva koulu -ohjelmaan, jolla on vuodesta 2010 alkaen lisätty liikuntaa koulupäiviin. Istumista on onnistuttu vähentämään, mutta reipas kuntoliikunta ei ole juuri lisääntynyt.Nyt valtion tuki Liikkuva koulu -ohjelmalle päättyy, ja näyttää siltä, että vain suurissa kaupungeissa toiminta voi jatkua kuntien omalla rahoituksella.Suomalaisten terveyserot ovat jo merkittävä yhteiskuntaa jakava tekijä. Terveyserot alkavat näkyä jo lapsuudessa, jos riskiryhmiin kuuluvien lasten elintapoihin ei kyetä vaikuttamaan.Liikuntaharrastusten kytkeminen koulupäivien yhteyteen on yksi keino parantaa myös heikompiosaisten lasten elintapoja.