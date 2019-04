Pääkirjoitus

Monikielisyys lisääntyy, vaikka tilastot eivät sitä aina tunnista

Pääkaupunkiseudun

väestönkasvu on suurelta osin vieraskielisen väestön varassa. Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia on alettu kutsua vieraskielisiksi, mutta termi on vähintäänkin epämääräinen.Suomessa väestö rekisteröidään äidinkielen mukaan historiallisista syistä toisin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Jaolla suomen- ja ruotsinkielisiin on merkitystä muun muassa yksi- tai kaksikielisten kuntien määrittelyssä.Suomessa asuu kasvava määrä Suomessa syntyneitä ihmisiä, joiden vanhemmat ovat muuttaneet Suomeen. Vuoden 2018 alussa heitä oli vajaa 63 000 ja Helsingissä noin 18 000.Vaikka heidän äidinkielensä olisi venäjä, viro tai somali, he yleensä puhuvat yhtä hyvin myös suomea tai ruotsia. Kaksikielisissä perheissä lapset oppivat usein kaksikielisiksi. Joissakin perheissä puhutaan kolmeakin kieltä sujuvasti. Kielitilasto ei kuitenkaan tunnista tätä.Kielilaki edellyttää jatkossakin äidinkielen rekisteröimistä, mutta tilastointia voi kehittää. Valtioneuvoston kielikertomuksessa on jo esitetty, että Suomessa asuvilla olisi mahdollisuus ilmoittaa rekisteritietoihinsa useampi kuin yksi kieli, esimerkiksi toinen äidinkieli tai kotikieli.