Pääkirjoitus

Puolueet vilkuilevat ympärilleen, joten vapusta tuli poliittisen keskustelun väliinputoaja

Yksi halituspuolueista

Poliittisen joukkovoiman

Vapulla on edelleen poliittinen puolensa, vaikka päivän rooli ylioppilaiden juhlana tai yleisenä kevään aloituksena on korostunut.Puheiden pito olisi helpompaa silloin kun asetelmat olisivat selvät. Tiedettäisiin, kuka on hallituksessa ja kuka oppositiossa. Ay-liike voisi sitten säätää omaa viestiään sen mukaan.Tänä vuonna lähtökohdat vapun poliittiseen hyödyntämiseen olivat hankalammat. Eduskuntavaaleista oli kulunut vasta runsaat pari viikkoa, eikä tulevan hallituksen kokoonpanosta ollut kuin enemmän tai vähemmän valistuneita arvauksia.Toki edessä ovat pian uudet vaalit, kun äänestäjät pääsevät ratkaisemaan Euroopan parlamentin kokoonpanon seuraavaksi viideksi vuodeksi, mutta kovin kiivasta väittelyä eurovaalien ympärille on vaikea luoda.suuntaa kohti todennäköistä oppositiota, yksi todennäköisesti jatkaa hallituksessa ja kolmas poistuu näyttämöltä ehkäpä tykkänään.Suunnat eriytyvät myös aiemmassa oppositiossa. Joillekin avautuu ovi hallitukseen mutta toisille ei.Vanhoja eduskuntavaalien kampanjateemoja pystyi toki vapun puheissa toistamaan, mutta todellisuudessa avainpoliitikkojen ajatukset askartelivat jo seuraavan hallituksen pohjan ja hallitusohjelman parissa. Kovin ehdottomat kannat voisivat tulla nopeasti vastaan.näyttäminen ei ole enää vapun tienoon yksinoikeus. Ajatus siitä, että kansanedustajat mittauttavat luottamuksensa kerran neljässä vuodessa ja sen jälkeen saavat rauhassa keskittyä päätöksentekoon, on jo historiaa.Nopeatempoinen julkisuus ja sosiaalinen media pitävät päättäjät varpaillaan päivästä toiseen. Milloin tahansa saattaa vastaan tulla parin päivän mittainen kohu, johon pitää nopeasti ottaa kantaa.Kansalaiset eivät ole toimettomina vaalien välillä, vaan he pystyvät tekemään uusia avauksia kansalaisaloitteiden kautta. Mielipidekyselyt huolehtivat siitä, että yleisen mielipiteen värähtelyjä seurataan kuukaudesta toiseen.Poliittisten päätösten seurauksia työkseen seuraavat, esimerkiksi yritysmaailman edustajat, moittivat, että lyhytjännitteisyys on lisääntynyt päätöksenteossa. Vaikka kalenterissa ei olisikaan vaaleja näköpiirissä, pohdinta ratkaisujen vaikutuksesta suosioon on jatkuvaa.Ilmiö tuntuu voimistuneen. Aikaisemmin päättäjien hermostuneisuus alkoi lisääntyä puoli vuotta tai vuosi ennen seuraavia vaaleja. Viime vaalikaudella politiikan konkarit moittivat, että vaalipaine haittasi eduskunna työskentelyä jo puolitoista vuotta ennen vaalipäivää.Nyt on saavutettu uusi taso. Kun poliitikot pohtivat tulevan hallituksen pohjaa ja ohjelmaa, he arvailevat ääneen, miten ratkaisut vaikuttavat vuoden 2023 vaalien tulokseen. Tehokas työaika eduskunnassa vaalikauden aikana uhkaa hiipua kohti nollaa.