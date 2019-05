Pääkirjoitus

populismi tulee kalliiksi – kuten Italiassa, jossa ylivelkaantuneen maan hallitus on luvannut äänestäjilleen kaikkea hyvää –, niin hintansa on myös populismin vastaisella kamppailulla.Ranskan keltaliivit ovat järjestäneet mielenosoituksia viime vuoden lopulta saakka. Talven aikana väki on vähentynyt, mutta otteet ovat koventuneet. Keltaliivien joukkoon on ajan mittaan ujuttautunut väkeä, joka on kiinnostunut enemmänkin tuhoamisesta kuin Ranskan politiikan muuttamisesta.Kuukausi sitten Ranskan vakuutusyhtiöiden keskusjärjestö FFA arvioi tuhoja tulleen 170 miljoonan euron arvosta. Mellakoita on ollut tämänkin jälkeen.Ranskan presidentti Emmanuel Macron on varonut tarttumasta koviin otteisiin, koska se voisi sulattaa loputkin hänen kannatuksestaan. Hän on kiertänyt maata, kätellyt kansaa ja pyrkinyt irti elitistin leimastaan.Viime joulukuussa hän tuli keltaliivejä vastaan ja tarjosi etujen korotuksia ja verotuksen kevennyksiä noin kymmenen miljardin euron arvosta. Perjantaina uusi kierros tuotti noin viiden miljardin euron veronkevennykset, jotka suunnattaisiin piristämään kulutusta.Mutta lasku ei jää ihan tähän. Macron on tarjonnut myös eläkkeiden korotuksia. Ranskan hallituksen omien laskelmien mukaan keltaliivien nousun jälkeen tehdyt kädenojennukset merkitsevät yhteensä 17 miljardin euron kuluja.acron lupasi viime perjantaina myös, että Ranskan eliittiä – myös Macronin – kouluttanut hallintokorkeakoulu ENA lopetetaan, kansalliskokouksen edustajien määrää kutistetaan ja Ranskan alueille annetaan enemmän huomiota.Yrittäessään kukistaa keltaliivien protesteja Macron on lopulta päätynyt itse jonkinlaiseen populismiin.Ranskalainen demokratia antaa suuren vallan presidentille, ja Macronin oma puolue hallitsee suvereenisti parlamenttia. Kun Macron tämän vallan turvin puhuu suoraan kansalle ohi demokratian instituutioiden ja lupaa omaa kannatustaan pönkittääkseen lisää etuuksia valtion kassasta, hän alkaa muistuttaa niitä valtionjohtajia, joiden populismia on tapana kauhistella.