Trump yrittää saada myös keskuspankista apulaisensa

ja talouspolitiikan päättäjien välinen valtasuhde ei ole koskaan ihan vakaa. Keskuspankkien kyky vastustaa politiikan päättäjien painetta vaihtelee maasta toiseen. Tämä riippumattomuuden määrää mittaava kyky on vaihdellut vuosien vieriessä. Paine tapaa muuttua taloussuhdanteiden mukana.Esimerkiksi Euroopan keskuspankkia rakennettaessa Saksa ja Ranska väänsivät siitä, millainen suhde Euroopan keskuspankilla (EKP) on euromaiden päättäjiin.Saksa halusi, että EKP:stä tulee vahva ja riippumaton ja että pankin mandaatin tärkein kohta on inflaation seuranta. Ranska halusi keskuspankin, joka joutuisi ottamaan huomioon inflaation rinnalla euroalueen reaalitalouden tarpeet.Saksan tahto voitti, mutta vastapalvelukseksi Ranska sai livauttaa projektiin lisää poliittisuutta ottamalla euroalueeseen mukaan Etelä-Euroopan maita, jotka eivät olleet valmiita yhteisvaluuttaan.Talous- ja rahapolitiikan keskinäisestä suhteesta on väännetty viime aikoina Venäjällä, Turkissa ja nyt Yhdysvalloissakin. Turkissa ja Venäjällä autoritaarinen hallinto haluaa johtaa kaikkea, muun muassa sekä talous- että rahapolitiikkaa. Silti molemmissa maissa keskuspankki on saanut toimia yllättävän vapaasti. Vaikka Venäjällä monet talouden peruslait ovat jääneet presidentti Vladimir Putinilta huomaamatta, se on mennyt perille, että vakaa valuutta on talouden kivijalka ja vakaus vaatii itsenäistä ja uskottavaa keskuspankkia.residentti Donald Trump on komentanut Yhdysvaltain keskuspankkia Fediä rinnalleen. Trump haluaa pankin pitävän korot alhaalla, jotta kasvu jatkuisi.Nyt hän on yrittänyt nimittää johtokuntaan itselleen mieluisia ehdokkaita. Molemmat Trumpin tarjokkaat vetäytyivät, kun heidän yksityiselämästään paljastui seikkoja, jotka eivät sovi korkea-arvoiseen tehtävään. Tällä kertaa nimityksiä vastustivat myös republikaanit.Saattaa olla, että paljastukset olivat lopulta republikaaneillekin helpotus. Kumpikaan Trumpin ehdokkaista kun ei ollut pätevä muuhun kuin viemään Trumpin sanaa keskuspankkiin ja heikentämään pankin itsenäisyyttä ja uskottavuutta.