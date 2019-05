Pääkirjoitus

Muut puolueet sijoittavat perussuomalaiset mielestään oikeaan paikkaan

oli ehtinyt hädin tuskin järjestäytyä väliaikaisesti, kun puolueiden kesken nousi kiista sinänsä toisarvoisesta mutta symbolisesti merkittävästä asiasta: suuren salin istumajärjestyksestä.Rkp on valittanut sitä, että arvomaailmaltaan se ei kuuluisi puhemiehen korokkeelta katsottuna oikeaan laitaan, missä se on tähän asti istunut. Rkp:n istumapaikkojen vieressä sijaitsivat aikoinaan tulkkien paikat.Istumajärjestyksestä oli määrä äänestää perjantaina, mutta asia siirrettiin ensi tiistain istuntoon. Tarkoitus on, että Rkp:n ryhmä tulisi salin keskelle, keskustan ja kristillisdemokraattien ryhmien väliin. Rkp:n entiselle paikalle siirrettäisiin perussuomalaisten eduskuntaryhmä.Perussuomalaiset vastustaa siirtoa. Ryhmän tulevat istumapaikat sijaitsisivat aivan lehdistölehterin alla. Sieltä ei siis pääse helposti näkymään lehtikuvissa.Perussuomalaisten mielestä ryhmän uusi sijainti oikeassa laidassa ei vastaa ryhmän talouspoliittista ajattelua eikä sijoittumista konservatiivi–liberaali-akselilla. Jussi Halla-ahon mielestä operaatio on ”pikkusieluista kiusantekoa”.Muiden puolueiden mielestä perussuomalaiset siirtyisivät istumaan sinne, mihin he nykyään kartalla kuuluvatkin.