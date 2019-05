Pääkirjoitus

Jatkuva oppiminen haastaa koulutuksen ja työelämän

Elinikäistä

oppimista tarjotaan lääkkeeksi moniin työelämän muutoksiin, mutta sanoista tekoihin on vielä matkaa. Asiaa selvittänyt opetusministeriön työryhmä esittää, että vuoden loppuun mennessä laadittaisiin kansallinen jatkuvan oppimisen strategia 2030-luvulle asti.Joidenkin arvioiden mukaan tulevina vuosikymmeninä uusista työpaikoista jopa 80 prosenttia voi vaatia korkea-asteen osaamista. Nykyinen työllisyyskeskustelu tuntuu sivuuttavan tämän näkökulman.Samaan aikaan työpaikkoja katoaa erityisesti vähemmän vaativista tehtävistä. Suomalaisista 30–60-vuotiaista noin 300 000 on kuitenkin työmarkkinoilla perusasteen koulutuksen varassa.Osaavan työvoiman saatavuus on myös kynnyskysymys työllisyysasteen nostamiseksi tavoiteltuun 75 prosenttiin. Osaaminen voi ratkaista myös tulevien vuosien talouskasvun. Tänä keväänä tehdyn kyselyn mukaan yli puolet pk-yrityksistä pitää jo osaavan työvoiman saatavuutta ongelmana, joka rajoittaa yrityksen kasvua.äydennyskoulutukseen ja jatko-opintoihin osallistuvat ahkerimmin ne, joilla jo on hyvät työelämävalmiudet. Heillä on usein käytössään myös työnantajan tarjoamaa koulutusta, joka on turvattu esimerkiksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa. Pitäisi pohtia, miten osaamisen kehittäminen on mahdollista myös työttömille, pätkätyöläisille tai pienyrittäjille.Elinikäisen oppimisen huomio pitäisi kohdistaa erityisesti toimialoille ja ammatteihin, joihin teknologian muutos vaikuttaa nopeimmin. Tämä haastaa nykyiset koulutuksen, työelämän ja julkisten palvelujen rakenteet.Pelkästään osaamistarpeen kartoitus vaatii uudenlaisia käytäntöjä. Työryhmä ehdottaa digitaalista uraohjausta, joka palvelisi myös työelämän ulkopuolella olevia työnhakijoita kuin myös yksinyrittäjiä tai keikka- ja osa-aikatyötä tekeviä.Jatkuva oppiminen tarkoittaa käytännössä työn ja opiskelun yhteen sovittamista. Keskeiseksi kysymykseksi nousee silloin, kuka opiskelun maksaa.Rahoituksesta näyttääkin tulevan elinikäisen oppimisen hankalin kysymys, josta edes opetusministeriön työryhmässä ei löytynyt yksimielistä näkemystä.