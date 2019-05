Pääkirjoitus

Ulkoministereille tarjoutuu napapiirillä mahdollisuus kaupankäyntiin

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat perjantaina Venezuelan tilanteesta puhelimessa. Ulkoministerit Mike Pompeo ja Sergei Lavrov taas pääsevät aiheen pariin kahdenkeskisessä keskusteluissa tänään maanantaina Rovaniemellä Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa.Venezuela on surkeassa tilassa ja keskellä valtakamppailua. Yhdysvallat ja Venäjä hämmentävät tilannetta vielä lisää.Yhdysvallat on julistanut tukeaan kansalliskokousta johtavalle opposition keulakuvalle Juan Guaidólle ja puhunut harkitsevansa jopa aseellista väliintuloa.Tuollaisilla puheilla on Latinalaisessa Amerikassa hyvin paha kaiku.Venäjä puolestaan on jo pitkään investoinut sekä poliittisesti että taloudelli­sesti presidentti Nicolás Maduron hallintoon. Rosneft-yhtiöllä on miljardeja kiinni Venezuelan öljyteollisuudessa.Optimisti toivoisi, että ulkoministerit pohtisivat napapiirillä, miten Venezuelaa voisi auttaa kohti vakaampia aikoja ja ­miten ulkopuolisten voimien tahattomat törmäykset voisi välttää.Todennäköisemmin kyse on kuitenkin kaupankäynnistä. Venäjä on rakentanut itselleen pelimerkin, ja Yhdysvallat tunnustelee eri vaihtoehtojen hintoja.