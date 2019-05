Pääkirjoitus

Rinteen joukoilla on tänään aika tehdä hallitusvalintoja

Hallitustunnustelijana

toimineen Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen on joukkoineen määrä tehdä tänään tiistaina päätöksiä hallitus­kumppaneista. Virallisia tunnusteluja käytiin sunnuntaina ja maanantaina. Epävirallisia keskusteluja on käyty ennen eduskunta­vaalejakin. Joitain yksittäisiä tarkentavia kysymyksiä saattaa vielä olla jäljellä tälle päivälle.Rinne on tähän asti pitänyt julkisuudessa kaikki vaihtoehdot avoimina ja kaikki puolueet mukana neuvotteluissa, mukaan lukien perussuomalaiset. Näin Rinne on pyrkinyt välttämään tilannetta, että hallituksen tuleva pääkumppani ­alkaisi sanella liikaa ehtoja.Vastaavasti keskustan ja kokoomuksen edustajat ovat toistelleet, että hallitukseen ei haluta hinnalla millä hyvänsä.Ennen hallitustunnustelujen alkamista arvioitiin, että maahan todennäköisesti syntyy Sdp:n, kokoomuksen, vihreiden ja Rkp:n sinipunahallitus. Hallituksella olisi silloin 108 kansanedustajaa.Rinne on itse todennut, että Sdp:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja Rkp:n laajennetulla kansanrintamalla olisi tukevampi enemmistö: 117 edustajaa. Sellaisessa kokoonpanossa pienimmät puolueet eli vasemmistoliitto ja Rkp eivät pystyisi kiristämään hallitusta.hallituksen pääpuolueiden kannalta olisi, että kahdella suurimmalla puolueella olisi yhteensä yli sata paikkaa. Se on nykyisessä pirstaleisessa puoluekentässä epätodennäköistä. Tällä vuosikymmenellä Suomessa ei enää ole ollut kolmea suurta puoluetta, vaan neljä suurehkoa puoluetta ja joukko vähän pienempiä.Vielä kimurantimpi tilanne saattaisi olla, jos vaalit olisi pidetty viikkoa tai aria myöhemmin. Uusimmassa HS-gallupissa perussuomalaiset on noussut suurimmaksi puolueeksi. Sdp on pudonnut kolmanneksi niukasti kokoomuksen taakse. Vihreät nousi ohi keskustan.Maaliskuulta toukokuun alkuun kahden puolueen kannatus muuttui eniten: Sdp:n kannatus putosi noin neljä prosenttiyksikköä, perussuomalaisten kannatus taas kasvoi yli seitsemän prosenttiyksikköä. Perussuomalaisilla oli huima loppukiri, mutta vaalit tulivat puolueen kannalta hiukan liian varhain.