Gazan tapahtumat saavat nykyään vain hetken huomion

Gazan kaistale

on pinta-alaltaan hiukan Espoota suurempi alue, jossa asuu vajaat kaksi miljoonaa ihmistä. Gaza on pysynyt vuosikymmeniä maailman huomion kohteena, koska palestiinalaisten ja Israelin jännitteet ovat usein purkautuneet juuri siellä.Viikonloppuna Gazasta ammuttiin viikonloppuna Israeliin satoja lähinnä omatekoisia raketteja, jotka tappoivat neljä ihmistä. Israelin vastaiskussa kuolonuhreja oli 19.Aiemmin tapahtumat heijastuneet laajasti, kun arabimaat olisivat protestoineet iskuja ja Yhdysvallat oli rientänyt pelastamaan Lähi-idän rauhanprosessia. Nyt tilanne on toinen. Arabimaat antavat kyllä sanallista tukea palestiinalaisille, mutta varsinaisesti esimerkiksi Saudi-Arabian ajatukset ovat Iranin-vastaisessa rintamassa, jossa se näkee paljon yhteisiä intressejä Israelin kanssa.Yhdysvalloilla ei Trumpin aikana ole tosiasiassa ollut mitään rauhansuunnitelmaa Lähi-idässä, vaan maa on edennyt tekemällä yksittäisiä ratkaisuja, jotka on tarkoitettu lähinnä Yhdysvaltojen sisäiseen poliittiseen käyttöön.Siksi Gazan tapahtumat kyllä pannaan maailmalla merkille, mutta painetta väkivallan kierteen katkaisemiseen ei synny.