Uudistua voi myös kiertämällä oikeussalin kautta

Puolustusvoimat

on Suomessa arvostettu ja luotettu instituutio, mutta sekin joutuu koko ajan tekemään työtä asemansa eteen.Tuloksia arvioidaan sekä maailmalta että kotimaasta. Merkittävä osa ikäluokasta tekee havaintoja varusmiespalveluksen aikana, mutta tietoja päivitetään myös muissa elämänvaiheissa. Puolustusvoimilla on maine erityisen hyvänä sidosryhmäsuhteiden hoitajana.Helsingin hovioikeuden käsittelyssä on parhaillaan kuitenkin esimerkki sidosryhmätoiminnasta, jossa kaikki tuntuu menneen pieleen.Karjalan lennosto järjesti Lemmen­joella syyskuussa 2017 vapaaehtoisen kertausharjoituksen nimeä kantaneen ­tapahtuman, jonka sisältö olisi etenkin menneillä vuosikymmenillä ollut houkutteleva: paikalliset ja alueelliset vaikuttajat ovat korkea-arvoisten upseerien seurassa, luvassa on näytöksiä ja leikkimielistä ohjelmaa sekä tarjoilua juomineen. Tästä reserviläiset saisivat kertausharjoituspäiviä, jotka edistäisivät ylennyksiä.Oikeus ratkaisee aikanaan, menikö jokin pieleen lain näkökulmasta. Kyse ei ole pelkästään Karjalan lennoston silloisen komentajan Markus Päiviön humalaisesta käytöksestä vaan myös siitä, välttelivätkö hänen esimiehensä asian selvittämistä.Syyteharkinnassa on myös Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg, joka itsekin on Ilmavoimien kasvatti.voi tuntua rankalta etenemistavalta, mutta asiassa kannattaa nähdä myös myönteinen puoli. Ulkopuolinen näkökulma voi auttaa karsimaan ajastaan jälkeen jääneet ja tunkkaiset käytännöt sekä tekemään selväksi, että epäasialliseen ja mahdollisesti lainvastaiseen käytökseen todella puututaan.Joskus sitoutuminen työnantajaan ja työyhteisöön saattaa johtaa siihen, että epäkohdilta mieluummin ummistetaan silmät kuin otetaan riski julkisuuden ­aiheuttamasta mainehaitasta.On kuitenkin hyvä muistaa, että kestävä luottamus vahvistuu lopulta juuri päinvastaisesta eli ongelmien tunnistamisesta, läpikäynnistä ja ratkaisemisesta. Joskus – vaikkakin onneksi harvoin – siihen tarvitaan oikeuslaitoksen apua.