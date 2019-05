Pääkirjoitus

Ilmasto muuttuu sittenkin, myös Yhdysvaltojen mielestä

Yhdysvallat

ei presidentti Donald Trumpin kaudella haluaisi puhua ilmastonmuutoksesta. Se on ­ilmeisesti keskeinen syy, miksi Rovaniemellä kokoontunut Arktinen neuvosto ei poikkeuksellisesti saanut aikaan yhteistä julkilausumaa.Muut maat olisivat halunneet mukaan maininnan huolestuttavasta, arktisia ­alueita uhkaavasta ilmiöstä.Moni on tehnyt suoraviivaisen tulkinnan, että Yhdysvallat kiistäisi tieteellisen näytön ilmastonmuutoksesta. Näin ei kuitenkaan taida olla.Viesti siis on se, että ilmastonmuutos on totta, mutta sen hillitseminen ei ole Yhdysvaltojen politiikan tavoitteena, vaan huomio on kaupallisissa mahdol­lisuuksissa. Ja koska kaupankäynnissä trumpilaisen ajattelutavan mukaan toinen voittaa ja toinen häviää, Yhdysvallat haluaa olla voittaja.Neuvostossa puheenjohtajakautensa päättävä Suomi toivoi, että arktinen alue saisi lisää huomiota. Se tuntuu toteutuvan, mutta ei Suomen haluamalla keskinäistä yhteistyötä korostavalla tavalla.