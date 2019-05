Pääkirjoitus

Trumpin Kiinan-linjaa ei kukaan ärhäkästi vastusta

kun Yhdysvaltain ja Kiinan ­taloussuhteiden piti lähentyä ja lämmetä, ne etääntyivät ja kylmenivät. Maat olivat neuvottelemassa jo nostettujen lisätullien kevennyksistä tai poistoista. Nyt Yhdysvallat uhkaa nostaa tulleja ja lisätä niiden alaisia tuotteita ehkä jo perjantaina.Käänne tapahtui taas yhdellä twiitillä: Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump twiittasi kesken neuvottelujen, että Kiina ei ole tehnyt sitä, mitä siltä kauppasuhteiden liennytykseen vaaditaan. Hän kertoi, että Yhdysvaltojen talouskasvun takana ovat lisätullit, jotka suojelevat omaa tuotantoa nostamatta kotimaisia hintoja.Trumpin viestiin pitää suhtautua kuten hänen luonnehdintoihinsa yleensäkin. Ei pidä katsoa sisältöä vaan taktiikkaa. Eivät suojatullit ole Yhdysvaltojen talouskasvua luomassa. Ja sanoipa Trump mitä tahansa, suojatullit nostavat hintoja Yhdysvalloissa ja ajavat muun muassa maanviljelijöitä taloudelliseen ahdinkoon, kun Kiinan-vienti kärsii.Yhdysvalloissa alkavat jo seuraavat presidentinvaalit lähestyä. Trump halunnee jatkokaudelle ja tarvitsee näyttöjä. Meksikon-vastaisesta muurista ei sitten sellaista tullut. Demokraatit saivat edustajainhuoneeseen enemmistön, joten Trumpin on yhä hankalampaa saada läpi mitään sellaista, jonka voisi tulkita nimenomaan hänen tuomakseen voitoksi.protektionismi ja erityisesti Kiinan-vastainen protektionismi saattavat toimiakin.Ensimmäinen syy on se, että kurittaessaan Kiinaa Trump ei ole ihan väärällä asialla edes Euroopan mielestä.Kiina ei taloudellisessa laajentumisessaan kunnioita kaikkia reilun pelin sääntöjä. Kiinalaisten yritysten ulkomaisten investointien takana tuntuu olevan val­tion rahaa ja valtion intressejä. Läntisiä tekijän- ja teollisoikeuksia ei kunnioiteta, eivätkä Kiinan markkinat edelleenkään avaudu helposti läntisille yrityksille.Toinen syy nousee kotimaan politiikasta. Vaikka demokraattien ote vahvistui vuoden alussa, he eivät nouse näkyvästi vastustamaan Trumpin Kiinan-politiikkaa. Kiina ja sen kauppatavat kelpaavat myös demokraateille hyväksi viholliseksi. On hankalaa myydä vaaleissa perinteisillä demokraattiseuduilla vaatimusta, että Kiinan kurmuuttamisesta on luovuttava.