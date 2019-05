Pääkirjoitus

Etelä-Afrikka onnistui vihdoin tekemään käänteen parempaan

Maailma

seurasi pitkään Etelä-Afrikan tapahtumia herkeämättä. Rotu­sorron päättyminen ja Nelson Mandelan tie vankilasta sovittelevaksi presidentiksi ruokki tulevaisuudenuskoa erityisesti Afrikassa. Etelä-Afrikan toivottiin olevan esimerkki ja veturi koko maanosalle.Monissa odotuksissa jouduttiin pettymään. Eilen keskiviikkona käydyt vaalit kyllä ylittivät uutiskynnyksen, mutta maahan ei suhtauduta enää esikuvana vaan toipilaana, joka on hiljalleen paranemassa pahasta taudista.Repivä ja korruptoitunut tapa hallita maata sai viime vuosien moraalisen pohjakosketuksensa presidentti Jacob Zuman kaudella. Kun hän lopulta erosi viime vuonna, varapresidentin paikalta tehtävään noussut Cyril Ramaphosa ryhtyi korjaamaan sitä, mikä oli korjattavissa.Tiettävästi jo Mandela toivoi Ramaphosasta seuraajaansa. Kun valinnat menivät toisin, Ramaphosa toimi jonkin aikaa yritysmaailmassa ja edisti Pohjois-Irlannin rauhanprosessia asetarkastajana yhdessä presidentti Martti Ahtisaaren kanssa.Nyt hän on saanut maan alamäen taittumaan. Edessä on suuri urakka, eivätkä odotukset ole kovin ruusuisia, mutta ­pitkästä aikaa Etelä-Afrikka voi taas olla esimerkkinä muille Afrikan maille.