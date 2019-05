Pääkirjoitus

Kenties tuleva oppositio istuu eduskunnassa oikealla

Mikäli

R anskan

hallituksenmuodostaja Antti Rinne (sd) onnistuu yrityksessään saada kokoon viiden puolueen punamultahallitus, syntyy eduskuntaan samalla oikeisto-oppositio, sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti.Eduskunnan uuden istumajärjestyksen mukaan eduskunnassa puhemiehen ­korokkeelta katsottuna äärimmäisenä ­oikealla istuvat perussuomalaisten kansanedustajat. Heidän vasemmalla puolellaan ovat kokoomuslaiset ja heistä edelleen vasemmalla kristillisdemokraatit.Liike Nytin edustaja Harry Harkimo ­istuu muusta oppositiosta erillään, takarivissä Rkp:n vasemmalla puolen. Kokoomuksesta näyttävästi eronnut Harkimo kyllä sopisi talouspoliittiselta ajatte­lultaan samaan rykelmään kokoomus­edustajien kanssa, ellei siitäkin oikealle.Perussuomalaiset protestoivat istumapaikkojensa siirtoa, mutta jäivät äänestyksessä yksin. Kaikki muut ryhmät ha­lusivat istuttaa perussuomalaiset salin ­oikeaan laitaan.Nationalistiset ja populistiset ryhmät on sijoitettu oikealle muuallakin, esimerkiksi EU-parlamentissa ja Pohjoismaiden neuvostossa.vallankumouksen ajoista lähtien parlamenttien istuma­paikat on järjestetty niin, että vanhan vallan kannattajat istuvat oikealla, uutta järjestystä kannattavat ­vasemmalla.Suomessakin järjestys on näkynyt niin, että entiset kuningasmieliset eli kokoomus on istunut eduskunnassa oikealla. Vain Rkp on sijainnut vielä enemmän ­oikealla laidalla. Järjestely johtui tulkkauspalveluista, jotka nykyään hoidetaan sähköisesti.Perussuomalaisissakin – sekä vanhassa että nykyisessä puolueessa – voi tulkita vahvan johtajan kaipuuta: ensin ruoria käänsi Timo Soini, nyt Jussi Halla-aho.Perussuomalaisten ja kokoomuksen ­istuminen vierekkäin on siinäkin mielessä loogista, että ennen hallituspohjan ­selviämistä jotkut kokoomusedustajat ­puhuivat avoimesti läheisemmästä yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa.Kokoomuksessa on ollut havaittavissa viime vuosina siirtymää oikealle etenkin talouspoliittisessa ajattelussa.