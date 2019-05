Pääkirjoitus

Tanskassa suuret puolueet muuttavat mieluummin linjaansa kuin rikkovat blokkirajan

Tanskassa on vilkas vaali­vuosi. Ensin tanskalaiset pääsevät valitsemaan edustajansa Euroopan parlamenttiin toukokuun lopussa. 5. kesäkuuta on vuorossa parlamentin eli kansankäräjien vaali.Pääministeri Lars Løkke Rasmussen joutui lain takarajan pakottamana määräämään vaalit, vaikka hänen hallituksensa asema on kannatuskyselyjen perusteella uhattuna.Liberaalia Venstre-puoluetta edustava Rasmussenin keskustaoikeistolainen vähemmistöhallitus on riippuvainen maahanmuuttovastaisesta kansanpuolueesta, joka on pitkään ja onnistuneesti hyödyntänyt asemaansa hallituksen ulkopuolella olevana tukipuolueena.Nyt vaalivoittoa povataan sosiaali­demokraateille, jotka Mette Fredriksenin johdolla ovat jyrkentäneet linjaansa suhteessa maahanmuuttoon. Se on syönyt kansanpuolueen kannatusta mutta samalla viilentänyt sosiaalidemokraattien välejä muuhun vasemmistoon, mikä voi tulla vastaan hallitusneuvotteluissa.Tanska on esimerkki poliittisesta järjestelmästä, jossa blokkirajat ovat antaneet vaa’ankielipuolueelle paljon valtaa. Suuret puolueet ovat mieluummin muuttaneet linjaansa kuin ylittäneet blokki­rajan yhteistyöllä.