Rakentaminen hidastuu, mutta vain hieman

talouden tarkkailijat ovat etsineet suhdannekäänteen merkkejä pörssiyhtiöiden alkuvuoden tuloksista.Todisteita niistä ei kuitenkaan löydy, sillä saldo on ristiriitainen. Osa yrityksistä menestyy hyvin ja uskoo tulevaan, osalla näkymät ja tulokset ovat heikentyneet. Variaatio voi olla suurta saman alan sisälläkin.Rakentaminen on ollut aina tiukassa tarkkailussa, kun ennustajat ovat tehneet tulkintojaan. Rakennusala haistaa käänteet hyvissä ajoin. Kun Suomen bruttokansantuote lähti pitkän matalasuhdanteen jälkeen kasvuun, rakentaminen oli jo mennyt edeltä. Se oli alhaisista koroista nauttivien kotitalouksien rinnalla vetämässä taloutta nousuun.Rakentamisestakaan ei ole tällä kertaa oikein apua suhdannenuuskijoille. Tilastokeskuksen mukaan myönnettyjen rakennuslupien määrä on kyllä laskussa, ja rakennusyhtiö Lehto Group kertoi torstaina tehneensä alkuvuonna tappiota.Mutta tämänkin alan kuulumiset ovat ristiriitaisia. Rakennusyhtiöt SRV ja YIT pärjäsivät ihan hyvin alkuvuonna, eivätkä yhtiöt näe suurta tahdin muutosta alalla. Rakentaminen ehkä hieman hidastuu viimeistään ensi vuonna, mutta muutos on enemmänkin paluuta normaaliin kuin todiste siitä, että nyt oltaisiin jo äkkijyrkän käänteen reunalla.Pari viime vuotta ovat olleet rakentamisessa korkeasuhdannetta. Vauhti on ollut kovempi kuin Suomen taloudella.ähivuosina Suomen talous palaa alempaan, pitkän aikavälin tahtiinsa. Bruttokansantuote kasvaa prosentin tai puolentoista vauhtia. Ja taas rakentaminen menee edellä, kun sen tahti hidastuu jo nyt. Pitkän aikavälin voimat ovat edelleen rakentamisen tukena ja estävät voimakasta heilahdusta. Kuluttajien luottamus on hieman heikentynyt mutta on yhä vahvaa. Korot ovat alhaalla, eikä niihin ole odotettavissa muutoksia pitkään aikaan.Kaupungistuminenkin jatkuu, minkä vuoksi kasvukeskuksissa asuntojen, toimitilojen ja liikenneinfran kysyntä jatkuu. Todennäköisen päähallituspuolueen Sdp:n aiemmista linjauksista päätellen julkiset investoinnit rakentamiseen kasvavat uuden hallituksen aikana.