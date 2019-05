Pääkirjoitus

Suurvaltojen kauppakiistan varsinainen aihe on toinen

, että neuvottelut venyvät ja tarvitaan kriisi ennen ratkaisua.Kauppaneuvotteluissa eteneminen on kuitenkin usein verkkaisempaa. Jos tavoitteena on kaupan vapauttaminen, pakottavaa takarajaa ei ole. Neuvotteluja jatketaan, kunnes nähdään, voidaanko ratkaisuun päästä.Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodassa tilanne on toisenlainen. Tavoitteena ei ole vapaakaupan laajentaminen vaan kotimaisen tuotannon suojelu eli protektionismi. Osittain on perusteltua sanoa, että Kiina käyttää kilpailussa epäpuhtaita keinoja, mutta Donald Trumpin logiikan kova ydin on se, että Kiinan kaupallista uhkaa korostava viesti sopii Yhdysvalloissa kotimaiseen poliittiseen käyttöön.Vapaakaupan edistämisessä on se etu, että siinä syntyy uutta hyvää jaettavaksi molemmille osapuolille. Se helpottaa ratkaisun saavuttamista.Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakiistassa on kyse nollasummapelistä. Jotta Yhdysvallat voittaisi, Kiinan täytyy hävitä.Kiinan kommunistinen puolue todennäköisesti arvioi väärin Trumpin neuvottelutaktiikan. Kyse ei ollut vain kauppasuhteista vaan myös Yhdysvaltojen sisäpolitiikasta. Siksi perjantaina kiista siirtyi tullimuurien pystyttämisen vaiheeseen.