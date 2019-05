Pääkirjoitus

EU-parlamenttia odottaa uusi aika, kun perinteiset jakolinjat muuttuvat

Euroopan maiden puoluekartta on ollut muutaman vuoden ajan myllerryksessä. Vanhat poliittiset valtakeskittymät ovat murtuneet, uusia on syntynyt, tasapaino on järkkynyt, ja uusiksi ovat siellä täällä menneet myös poliittisen ryhmittymisen perusteet.