Pääkirjoitus

Seuraavan hallituksen pitää uudistaa perhevapaat

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

N

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Ylen Puoli seitsemän -ohjelma kysyi aiemmin tällä viikolla satunnaisesti valituilta äideiltä, mitä he toivovat eniten äitienpäivänä, yleisin vastaus oli: yhteistä aikaa perheen kanssa.Kiireetön yhdessäolo on varmasti tämän päivän lapsiperheissä erityisen arvostettua, koska sille jää usein liian vähän aikaa. Tasapainoilu ajankäytön ja toimeentulon vaatimusten välillä onkin perhe-elämän ytimessä.Poliittisilla päätöksillä on sekä suoria että välillisiä vaikutuksia perheiden arkeen. Yksi keskeisimmistä päätöksistä koskee perhevapaita, joiden uudistamista tuleva hallitus varmasti yrittää. Uudistamisen tarve todettiin jo päättyneellä vaalikaudella, mutta Juha Sipilän (kesk) hallitus ei lopulta löytänyt siihen yhteistä näkemystä.Hallitusneuvotteluihin nyt osallistuvat puolueet halunnevat perhevapaauudistuksen kirjattavaksi jo hallitusohjelmaan. Sipilän hallitus ei näin tehnyt, mikä oli yksi syy epäonnistumiseen.Hallituspuolueilla oli jopa erilaiset näkemykset siitä, miksi uudistus kaatui. Keskusta piti syynä rahaa, mutta kokoomus syytti keskustaa haluttomuudesta leikata kotihoidon tukea. Myös siniset oli haluton leikkaamaan kotihoidon tuesta.Perhevapaita pitäisi uudistaa siten, että isät pitäisivät nykyistä suuremman osan perhevapaista. Tämä olisi tärkeää varsinkin naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi. Pitkät perhevapaat vaikuttavat suuresti nuorten naisten koulutustasoon, työllistymiseen ja lopulta myös eläkekertymään. Sekä puolueet että työmarkkinajärjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että isien osuutta vapaista tulisi lisätä. Hallitusneuvottelijoista Sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden on helppo löytää yhteisymmärrys siitä, miten tämä tehdään. Keskusta on eri linjoilla ja puolustaa erityisesti kotihoidon tukea.Työmarkkinajärjestöjen näkemyskin on tärkeä, koska työnantajat ja työntekijät ovat perhevapaiden rahoittajia.äistä asetelmista joudutaan leipomaan jonkinlaista kompromissia. Kotihoidon tukeenkin voi tulla muutoksia, jos keskusta taipuu esimerkiksi sen keston lyhentämiseen tai korvaustason porrastamiseen.