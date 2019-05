Pääkirjoitus

Lobbarirekisteri on tarpeen

Eri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

etujärjestöjen edustajien osallistuminen hallitus­neuvotteluihin herätti ihmetystä viime viikolla. Vaikka heidän osallistumiselleen hallitus­ohjelman tekoon ei sinänsä ole ­juridista estettä, se voi heikentää yleistä luottamusta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Siksi on hyvä, että asia nousi julkiseen keskusteluun.Esimerkiksi viestintätoimistoissa työskentelevien puolueiden edustajien rooli on ongelmallinen, koska ei ole tiedossa, keitä näiden toimistojen asiakkaat ovat.Varsinaista edunvalvontatyötä tekevät lobbarit vaikuttavat päättäjiin monin tavoin. Jotkut heistä päätyvät jopa ministerien avustajiksi. Päätöksenteossa kuultavilla asiantuntijoillakin on usein sidonnaisuuksia, jotka pitäisi tuoda julki.Päättyneellä vaalikaudella eduskunnan puhemiehen Paula Risikon (kok) vetämä parlamentaarinen työryhmä esitti, että Suomeen luodaan lakisääteinen lobbarirekisteri. Se parantaisi lobbauksen läpinäkyvyyttä. Avoimuus on tarpeen sekä valtion että kuntien toiminnassa.Rekisteristä kansalaiset ja päättäjät saisivat tietoa toimijoista, jotka pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon. Vastaava rekisteri on esimerkiksi EU:n parlamentissa. Seuraavan hallituksen on syytä ryhtyä tässäkin asiassa toimeen.