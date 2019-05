Pääkirjoitus

Tänään voi taas äänestää

Maassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ei ole vielä edes uutta hallitusta eduskuntavaalien jäljiltä, kun kansalaisia maanitellaan taas vaaliuurnille.Tänään alkaa ennakkoäänestys EU-parlamentin vaaleissa. Varsinainen vaalipäivä Suomessa on ensi viikon sunnuntai.EU-parlamenttivaalit ovat säännönmukaisesti innostaneet äänestäjiä vähemmän kuin muut vaalit. Myös maakuntavaaleihin povattiin kehnoa äänestysaktiivisuutta, mutta toistaiseksi maakunta­vaaleja ei olla järjestämässä.Euroopan unionin parlamentti – ja unionin päätöksenteko ylipäätään – on jäänyt suomalaisille aika vieraaksi, vaikka iso osa suomalaisiakin koskevasta lainsäädännöstä periytyy nykyisin EU:sta.Kun suomalaispoliitikko valitaan europarlamenttiin, hän yleensä katoaa kotimaan julkisuudesta.Jo parlamentaarikkojen viiteryhmä saattaa sekoittaa äänestäjän. Suomesta valittavat 13 – tulevaisuudessa ehkä 14 – parlamentaarikkoa eivät suinkaan edusta Brysselissä ja Strasbourgissa Suomea, vaan omaa poliittista viiteryhmäänsä. Sen mukana parlamentissa äänestetään.Lisää hämmennystä voi aiheuttaa se, että EU:n parlamentissa ei ole hallitusrintamaa ja oppositiota siinä mielessä kuin me kotimaan politiikassa ne käsitämme.