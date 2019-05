Pääkirjoitus

Suomessa aborttien määrässä on myönteinen suunta

Raskaudenkeskeytyksiä

tehtiin Suomessa viime vuonna vähemmän kuin kertaakaan sitten 1970-luvun, jolloin nykyinen aborttilaki tuli voimaan. Määrä on vähentynyt jo monta vuotta peräkkäin. Erityisen myönteistä kehitys on ollut teini-ikäisillä.Viime vuonna keskeytettiin 8 602 raskautta, mikä on 8,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset vähenivät peräti yli 16 prosenttia.Nuorten sukupuolivalistus on tärkeä keino vähentää aborttien määrää. Viime vuosina yhä useampi kunta on myös alkanut tarjota nuorille maksutonta ehkäisyä, jonka saa esimerkiksi oppilaitoksen terveydenhoitajalta. Samalla nuori saa tietoa ehkäisystä ja vastuullisesta seksuaalisuudesta. Nuori saa ammattilaisen tukea ja neuvoja ehkäisykeinon valinnassa, mikä edistää seksuaaliterveyttä.Vaikka tässäkin ikäryhmässä aborttien määrä on laskenut, abortteja tehdään edelleen eniten 20–24-vuotiaille. Siksi esimerkiksi Helsinki tarjoaa maksuttoman ehkäisyn nimenomaan alle 25-vuotiaille helsinkiläisille.Maksuton ehkäisy on järkevä investointi yhteiskunnalta, jos se osaltaan auttaa vähentämään aborttien määrää.