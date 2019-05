Pääkirjoitus

Hallitus kohtaa korjausvelan tunnin junia nopeammin

Suuret

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

V

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

väylähankkeet ja varsinkin uudet, nopeat junayhteydet olisivat uutisia, joita jokainen hallitus haluaisi kertoa. Siksi ei ole ihme, että sama houkutus koskee myös tämänkertaisia hallitusneuvotteluja.Koska kyse on suurista ja pitkän ajan kuluessa toteutettavista investoinneista, toiveiden toteuttaminen ei olekaan sitten niin helppoa. Yksi vaalikausi on lyhyt aika, eivätkä isot hankkeet mahdu kivutta valtion vuosittaisiin budjetteihin.Puolueet sopivat viime vuonna, että liikenneverkon kehittämistä ja kunnossapitoa ohjataan jatkossa valtakunnallisella suunnitelmalla, joka ulottuu 12 vuoden päähän ja joka valmisteltaisiin parlamentaarisesti eli hallituksen ja opposition rajat ylittäen.Jos puolueet päätyisivät kannattamaan suuria ratahankkeita, niiden rahoitus pitäisi järjestää nykyisestä poikkeavalla tavalla. Hankeyhtiöt ovat yksi mahdollisuus, jos niiden avulla saadaan mukaan lisärahaa myös esimerkiksi kunnilta, EU:lta ja väylien käyttäjiltä.Jotta yksittäinen hallitus pystyisi kuitenkin nostamaan profiiliaan, se voi aina kaivaa jostain rahaa uusien väylähankkeiden suunnitteluun. Näin taitaa olla käymässä myös erilaisille tunnin juna -hankkeille. Suunnittelu on toki työlästä, mutta isot rahat varsinaiseen rakentamiseen tarvitaan sitten vielä erikseen.aikka uusille raideyhteyksille löytyisi riittävästi suunnittelijoita ja suunnittelulle rahoitusta, seuraava hallitus saa nopeasti eteensä toisen ongelman: korjausvelan.Edellinen hallitus kuroi väylien korjausvelkaa umpeen määräaikaisella panostuksella, mutta nyt perusväylänpidon rahoitukseen pitäisi löytyä rahaa 300 miljoonaa vuodessa, jotta velka vähenisi.Ja vaikka optimistisin versio raideyhteyksistä toteutuisi joskus tulevina vuosikymmeninä, myös sitä ennen tarvitaan kunnossa olevat väylät.Esimerkiksi kovasti kuormitetun pääradan perusparannuksen pitäisi alkaa viimeistään 2020-luvun puolivälissä.On hyvä, että Suomessa liikenneverkon suunnittelussa pyritään kokonaiskuvaan ja tähdätään tulevaisuuteen. Pitkän ajan kuluessa syntyneen takamatkan kurominen pitää silti aloittaa saman tien.