Pian voi olla tarjolla halvempia omakotitaloja

hintakehitys on jo pitkään ollut pääkaupunkiseudulla erilainen kuin muualla maassa. Myös hinnat eri kaupunginosissa vaihtelevat suuresti. Halutuimmilla alueilla hinnat nousevat edelleen, kun taas muualla hintapyyntöä voi joutua pudottamaan useaankin kertaan, ennen kuin asunto menee kaupaksi.Kiinteistömaailman konsulttiyhtiö Ecraftilla teettämä ennuste kertoo, että lähivuosina vanhojen omakotitalojen hinnat kääntyvät laskuun niin Helsingissä, Espoossa kuin Vantaallakin. Kun kysyntä on pitkään ylittänyt tarjonnan ja korot ovat olleet matalalla, omakotitalojen hinnat ovat nousseet paikoin todella korkeiksi. Käänne voikin olla edessä.Vaikka omakotitalo on edelleen suosittu asumismuoto, yhteiskunnan muutostrendit näkyvät niidenkin kysynnässä. Väestön vanheneminen, alhainen syntyvyys sekä ilmastonmuutoksen kannustamat elämäntapamuutokset ohjaavat kysyntää pienempiin asuntoihin.Jatkossa lapsiperheitä voi olla nykyistä vähemmän. Lasten muuttaessa pois kotoa ikääntyvät vanhemmat haluavat lähemmäksi palveluja.Kaukana palveluista ja julkisista liikenneyhteyksistä sijaitseva iso omakotitalo ei ehkä ole yhtä haluttu kuin aiemmin.