Pääkirjoitus

Koko maassa tunnetut ehdokkaat ovat eurovaaleissa vahvoilla

Helsingin Sanomien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

T

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

teettämä kysely EU-parlamentin vaalien ehdokkaiden vetovoimasta vahvistaa arkikäsityksen: vahvoilla ovat nykyiset EU-parlamentaarikot ja valtakunnallisesti tunnetut kotimaan poliitikot.Kyselyn kymmenen suosituimman ehdokkaan joukossa on viisi nykyistä europarlamentaarikkoa ja kaksi entistä. Loput listan kärkinimistä ovat kotimaan politiikasta tunnettuja.Uusilla tulijoilla ei näyttäisi olevan suuria mahdollisuuksia, ellei joku kokeneempi EU-parlamentaarikko ole vapaaehtoisesti vetäytynyt tai ellei paikkoja tule ryhmälle lisää.Esimerkiksi Sdp:n suosituimmat ehdokkaat ovat nykyinen europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri ja kotimaan politiikan jättänyt Sdp:n entinen puheenjohtaja Eero Heinäluoma.Heinäluomalle syntyi tilaa Sdp:n listalla, kun eduskunnassa ja EU:n parlamentissa pitkään työskennellyt Liisa Jaakonsaari ilmoitti vetäytyvänsä politiikasta.Puolueet vaikuttavat asettaneen nimekkäitä ehdokkaita vain sen määrän, että tunnetuilla nimillä on myös kohtalainen mahdollisuus päästä läpi.Loput voi usein tulkita täyte-ehdokkaiksi: he keräävät ääniä puolueen koko listalle ilman suurta toivoa läpimenosta.Kokoomus on poikkeus: sillä on viisi läpimenosta kisaavaa ehdokasta.utkimuksessa kysyttiin, keitä kaikkia ehdokkaita voisi kuvitella äänestävänsä. Äänestystilanteessa on kuitenkin valittava: käytössä on vain yksi ääni.Yleinen vetovoima kuvaa hyvin suosiota erityisesti liikkuvien äänestäjien keskuudessa. Monella on silti vakiintunut puoluekanta, ja silloin äänestäjä valitsee yleensä oman puolueensa ehdokkaan.Viimeiset paikat ratkeavat sen perusteella, mikä on kunkin puolueen kannatus näissä vaaleissa.Suomesta valitaan 13 parlamentaarikkoa. Mikäli Britannian EU-ero toteutuu, Suomelle aukeaa yksi paikka lisää.Kun ehdokkaat on vaalien jälkeen pantu d’Hondtin menetelmällä vertailulukujen mukaiseen järjestykseen, listan 14. ehdokas joutuu vielä ainakin jonkin aikaa elämään epävarmuudessa.