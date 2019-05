Pääkirjoitus

Hyvä saattohoito pitää tarjota kaikille

Eduskunta

hylkäsi noin vuosi sitten kansalaisaloitteen eutanasiasta. Tuolloin keskusteluissa korostettiin, että hyvä kuolema voidaan turvata laadukkaalla saattohoidolla myös silloin, kun kuolemaan liittyy voimakkaita fyysisiä tai henkisiä kipuja.Saattohoidon saatavuudessa ja laadussa on kuitenkin merkittäviä alueellisia eroja sekä paikoin suuria puutteita. Vuoden takaisesta keskustelusta huolimatta nämä erot eivät ole vähentyneet.Lääkäriliitto on nyt yhdessä muiden terveydenhuollon ammattijärjestöjen kanssa vedonnut hallitusneuvottelijoihin, jotta saattohoidon turvaaminen kaikille kirjattaisiin hallitusohjelmaan. Tämä maksaisi Lääkäriliiton laskelmien mukaan noin 35 miljoonaa euroa.Suomessa kuolee vuosittain yli 50 000 ihmistä, joista noin 30 000 tarvitsee palliatiivista eli oireenmukaista hoitoa kuoleman lähestyessä. Vain osa heistä saa riittävän hyvää palliatiivista hoitoa.Saattohoitoa ei ole otettu riittävästi huomioon myöskään ammattihenkilöstön kuten lääkärien koulutuksessa.Laadukas saattohoito on kuitenkin mahdollista vain, jos sekä lääkärit että hoitajat ovat saaneet koulutuksen kuolevan ihmisen kohtaamiseen ja saattohoidon syvempään ymmärrykseen.