Pääkirjoitus

Vastakohdat houkuttelevat sunnuntain EU-vaaleissakin

Arvoiltaan

K oska

politiikan vastakkaisilla laidoilla sijaitsevat puo­lueet kiehtovat äänestäjiä EU-parlamentin vaaleissakin. Tuoreen HS-gallupin perusteella kokoomus olisi EU-vaaleissa selvästi suosituin puolue ja perussuomalaiset yhtä selvä kakkonen.Kokoomus on leimallisesti Eurooppaan suuntautunut puolue, ja perussuoma­laiset taas yhtä leimallisesti nationalistinen. Puolueen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari osallistui viikonvaihteessa ­eurooppalaisten oikeistopopulistien yhteiskokoukseen.Myös vihreitä voinee pitää kansainvälisesti suuntautuneena ja EU-myönteisenä puolueena. Muun muassa siksi puolue kerää suuremman ääniosuuden EU-vaaleissa kuin kansallisissa vaaleissa. Vihreät ovat aatemaailmaltaan selkein vastapuoli perussuomalaisille, myös ympäristökysymyksissä ja maahanmuutossa.HS-gallupista voi halutessaan lukea merkkejä politiikan tilanteesta parin ­viime viikon aikana. Eurovaaligallupin kärkipuolueet kokoomus ja perussuo­malaiset ovat näillä näkymin jäämässä oppositioon.Vaalituloksen ennustaminen on näissä vaaleissa hivenen epävarmaa puuhaa. Paljon riippuu äänestysaktiivisuudesta. Viimeksi äänestysprosentti jäi hivenen alle 40:n, kun mukaan lasketaan Suomen ulkopuolella asuvat äänioikeutetut.Suomessa vasta pidettiin eduskuntavaalit, on vaarana, että äänestäjät eivät jaksa enää innostua EU-vaaleista.Vähäinen äänestysaktiivisuus lisää ­kokoomuksen suhteellista ääniosuutta. Kokoomuslaiset äänestävät perinteisesti ahkerasti, myös eurovaaleissa.Vihreiden äänestäjät ovat tyypillisesti epävarmoja siitä, käyvätkö lopulta äänestämässä vai eivät.HS-gallupin perusteella näyttäisi siltä, että vihreiden paikkamäärä nousisi yhdestä kahteen. Vastaavasti keskustan paikat vähenisivät kolmesta kahteen.Yksi selitys voi olla, että vihreiden listalla on kaksi kyselyissä suosittua ehdokasta: Ville Niinistö ja Heidi Hautala.Myös kristillisdemokraattien Sari Es­sayah on vastaajien suosiossa, mutta hänen puolueensa saattaa jäädä niin sanotun piilevän äänikynnyksen alapuolelle.