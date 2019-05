Pääkirjoitus

Britannia haaskaa brexitin aikalisän politikointiin

Britannian EU-eroon otettiin aikalisä, EU:n ylimmät päättäjät neuvoivat Britannian poliitikkoja käyttämään ajan hyödyksi ja valmistelemaan brexitiä niin hyvin, että se menisi Britanniassa läpi eikä vahingoittaisi liikaa maan taloutta.Ei näytä siltä, että neuvoa olisi noudatettu. Britannian politiikka alkoi heti keskittyä siihen, miten aikalisä ja EU-vaalit hyödynnetään niin, että omat opportunistiset valtapyrkimykset etenisivät.Tuorein mielipidetiedusteluyhtiö Yougovin selvitys Britannian konservatiivipuolueen tunnelmista kertoo hyvin, miten sekaisin puolue on.Puolueen jäsenille suunnatussa tiedustelussa sopimukseton ero EU:sta saa laajan tuen ja pääministeri Theresa May murskatuomion. Toisaalta hänelle ei tunnu olevan sellaista seuraajaakaan, joka ei jakaisi puoluetta.Tiedustelussa eniten kannatusta näyttää saavan jyrkän EU-eron kannattaja Boris Johnson. Yougovin mukaan Johnsonin suosio perustuu kovaa brexitiä kannattavien joukossa sekä hänen brexit-linjaansa että persoonallisuuteensa. Järjestäytyneen eron kannattajat vastustavat Johnsonin politiikkaa, mutta sanovat, että ei hän ihan hirveä tyyppi ole.Uusien halkeamien pelossa konservatiivit panivat maanantaina konservatiivi­edustaja Michael Heseltinen jäähylle parlamentti­työstä. Heseltine kertoi äänestävänsä EU-myönteisiä liberaaleja europarlamentti­vaaleissa. Hänen mukaansa brexit merkitsee kansallisen edun pettämistä, ja hänen oma puolueensa on keskittynyt juuri tähän petokseen.Johnsonilla ei ole mitään muuta brexit-linjaa kuin se, että brexit tarjoaa hänelle mahdollisuuden nousta Mayn seuraajaksi.Kun konservatiivit ovat selvästi jyrkän eron kannalla ja EU-vaalien alla kovimmassa nosteessa on euroedustaja Nigel Faragen johtama brexit-puolue, asetelma ajaa Johnsonia pitämään huolta omasta edustaan eikä Britannian edusta.Mayn seuraajaksi kiivetessä tärkeintä ei ole, mitä ratkaisuja brexitin jälkeiseen elämään hakee valtiolle vaan se, että hakee nyt vain eroa ja kiroaa Mayn yrityksen erota EU:sta järjestäytyneesti.