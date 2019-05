Pääkirjoitus

May voi jättää perinnökseen kroonisen brexit-prosessin

Lasten kasvatuksessa

May

suosittuja keinoja ovat uhkaileminen ja lahjominen. Samat keinot ovat käytössä Britanniassa, kun pääministeri Theresa May koettaa saada parlamentin hyväksynnän brexit-sopimukselle, jonka hän neuvotteli EU:n kanssa.EU-eron ehtoja määrittelevää neuvottelutulosta yritetään saada läpi kesäkuun alussa jo neljättä kertaa – todennäköisesti taas turhaan. Ongelma kun ei ole vain sopimus vaan täydellisen epäonnistunut brexit-prosessi sinänsä, pääministeriä kohtaan tunnettu tyytymättömyys omassa puolueessa sekä Britannian politiikan opportunistiset tarpeet, joissa oma etu voittaa yhteisen edun.Kun Britannian ensimmäinen eropäivä – maaliskuun loppu – lähestyi, May ajoi omaa puoluettaan erosopimuksen tueksi vetoamalla, että jos sitä ei hyväksytä, aika loppuu ja edessä on Britannian taloutta tuhoava kova brexit.Kun uhkailu ei tehonnut, May yritti ostaa hallitusta tukevaa Pohjois-Irlannin DUP-puoluetta mukaan lupaamalla taloudellisia pehmennyksiä Pohjois-Irlantiin. Lisäbonuksena tuli konservatiiveille lupaus jättää pääministerin paikka suosiolla. Sekään ei onnistunut, ja aikalisä oli otettava. Tiistaina May tarjosi sellaista diiliä, että jos neuvoteltu sopimus hyväksyttäisiin, parlamentti saisi sen jälkeen päättää toisesta EU-kansanäänestyksestä.on EU-erohankkeessa muutama iso ongelma. Brexit-sopimuksen olennaista sisältöä ei voi muuttaa. Se on kiinnitetty neuvotteluissa EU:n kanssa. Unionin mukaan se on paras, mikä on saatavissa. Tuotetta on myytävä somistuksilla. Ja jos yrittää miellyttää yhden ryhmän silmää, silloin suututtaa toisen ryhmän.Mayn tiistain tarjous hylättiin Britanniassa heti: sitä vastaan kääntyi kansanäänestyslupauksen vuoksi osa niistäkin konservatiiveista, jotka aiemmissa äänestyksissä tukivat sopua. Labour taas on ottanut sen kannan, että se ei avusta Mayn ponnisteluja, tarjosipa hän mitä tahansa. Eli mikään ei muuttunut.Tässä on samalla Mayn paikkaa kärkkyville konservatiivipoliitikoille uhkakin: seuraava pääministeri on EU-eron kanssa ihan samassa raossa kuin May. Jos mikään ei muutu, ongelma jää perinnöksi.