Pääkirjoitus

Uusi sote-linjaus jättää vielä monta kysymystä auki

Hallitusneuvotteluissa

löytyi varsin nopeasti sopu siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta jatketaan. Viime viikolla julkistetuista linjauksista hallitusneuvotteluja käyvillä puolueilla oli jo aiemmin varsin yhteneväisiä näkemyksiä. Monta kysymystä on silti yhä auki, ja jotkin yksityiskohdat voivat osoittautua poliittisesti hankaliksi.Uudistusta jatketaan 18 itsehallintoalueen eli maakunnan pohjalta. Tätä on pidetty keskustan voittona, mutta jo aiemmin myös muut neuvotteluja käyvät puolueet pitivät tätä riittävän hyvänä lähtökohtana. Näin uudistus saadaan nopeasti eteenpäin, koska maakuntia koskeva lainsäädäntö on jo pitkälle valmisteltu ja perustuslakivaliokunnassakin testattu.Uudistuksen etenemistä helpottaa nyt se, että siitä jää pois useaan kertaan perustuslakivaliokunnassa hankalaksi todettu valinnanvapausmalli. Vasemmistopuolueille tämä oli erityisen tärkeää, koska ne olivat alusta alkaen vastustaneet tällaista aivan uudenlaista roolia yksityisille tuottajille julkisiin palveluihin. Jatkossakin yksityisiä palveluntuottajia tarvitaan ja niitä käytetään varmasti esimerkiksi ostopalveluina ja palveluseteleillä.Maakunnille siirtyvät myös pelastustoimi ja ensihoito. Tälle on perusteensa, koska ne liittyvät kiinteästi sote-palveluihin. Maakuntien muista mahdollisista tehtävistä voi tulla kiistaakin, koska keskusta on ajanut monialaisia maakuntia kun taas muiden puolueiden mielestä sote-palveluissakin on ihan tarpeeksi.alvelujen rahoitus on siirretty kaikkien puolueiden parlamentaarisen komitean ratkaistavaksi. Verotusoikeus antaisi maakunnille vahvemman vallan päättää omista rahoistaan kuin valtiolta tuleva rahoitus, joka oli edellisen hallituksen lähtökohta.Näyttää siltä, että maakunnille ei olisi tulossa ihan niin tiukkaa kulukuria kuin edellisen hallituksen mallissa. Tästäkin voi tulla vielä poliittista kiistaa.Hallintoratkaisu luo vasta edellytykset tehostaa ja parantaa palveluja. Maakuntien omat päätökset lopulta ratkaisevat, miten hyvin tässä onnistutaan.Varsinkin terveyskeskukset tarvitsevat lisää rahaa ja parempaa johtamista.