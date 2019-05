Pääkirjoitus

Luontoretki on hyvä palvelu

pääkaupunkiseudulla asutaan keskimäärin tiiviimmin kuin muualla maassa, seudun kunnissa on runsaasti monipuolista luontoa sekä asutuksen lähellä että vähän kauempana.Pääkaupunkiseudulle muuttaa vuosittain tuhansia uusia asukkaita. Heille ja pitempäänkin alueella asuneille on tarjolla paljon mielenkiintoisia luontokohteita, joita moni ei välttämättä tunne.Tähän tarpeeseen vastatakseen Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat järjestäneet asukkailleen maksuttomia luontoretkiä jo yli 30 vuotta. Tänäkin vuonna kunnat järjestävät 130 retkeä erilaisiin kohteisiin. Opastettu retki on erinomainen tapa tutustua kotiseutuun ja oppia siitä jotain uutta.Retket alkoivat huhtikuussa muuttolintujen tarkkailulla, ja ne päättyvät loka–marraskuussa, jolloin on tarjolla muun muassa kaamosretki Espoossa. Kesäkuussa pääsee vaikkapa lepakko- ja linturetkelle Laajalahdelle tai valokuvausretkelle Gubbmossenin suolle. Espoon Villa Elfvikissä on luonnonkukkien päivä.Luonnossa liikkumisen terveysvaikutukset ovat jo hyvin tunnettuja. Opastettu retki voi innostaa liikkeelle niitäkin, joiden ei tule muuten lähdettyä luontoon. Ja tarjolla on myös retkiseuraa.