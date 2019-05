Pääkirjoitus

EU-vaalista ei tullut Suomessa kriitikkojen juhlaa, kun kokoomus ja vihreät menestyivät parhaiten

S

N

Euroopan unionin parlamentin vaaleista Suomessa voi ensihuomioina päätellä ainakin pari kolme asiaa.Ensinnäkin: EU-suuntautumisella oli merkitystä puolueiden tulokseen. Ääntenlaskennan ollessa kesken imagoltaan EU-myönteinen kokoomus oli suurin puolue ja niin ikään EU-myönteinen vihreät toisena. EU-kriittisen – jopa EU-vastaisen – perussuomalaisten menestys näkyi jäävän ennustettua vaisummaksi.Kokoomus ja vihreät ovat ennenkin pärjänneet EU-vaaleissa suhteellisesti paremmin kuin eduskuntavaaleissa. Nyt vihreät saavat toisen euroedustajan, osin ääniä laajasti haravoineen Ville Niinistön ansiosta, ja ovat kiinni Suomen 14:nnessä eli niin sanotussa brexit-paikassa. Vihreät hyötyi yleiseurooppalaiseen tapaan ilmastonmuutoksesta keskeisenä puheenaiheena.Kokoomus on perinteisesti pitänyt EU-vaaleissa johtopaikkaa, lukuun ottamatta ensimmäisiä Suomessa järjestettyjä EU-vaaleja.Toinen havainto on, että yleinen poliittinen tunnelma Suomessa vaikuttaa kaikkiin kulloinkin Suomessa käytäviin vaaleihin. Eduskuntavaalitappion jatkeeksi keskusta oli menettämässä yhden paikan, joka oli siis menossa vihreille. Muita muutoksia puolueiden saamiin edustajanpaikkoihin ei näyttänyt olevan tulossa.Vaaleista odotettiin myös vasta-aaltoa hallitusneuvotteluille. Eduskuntavaaleissa perussuomalaiset olivat toisena ja kokoomus kolmantena, kumpikin vain hiukan vaalien ykkösen Sdp:n takana. Kumpikin on ainakin näillä näkymin jäämässä oppositioon. Yhtenäinen vasta-aalto jäi kuitenkin tulematta.dp on usein eurovaaleissa alisuoriutuja. Vaikka Sdp on nykyään eduskunnan suurin puolue, eurovaaleissa se on ollut korkeintaan keskisuuri. Vain Suomen ensimmäisissä europarlamenttivaaleissa 1996 Sdp nousi toiseksi suurimmaksi europuolueeksi ja sai neljä edustajaa EU-parlamenttiin.Näihin asti puolueen EU-kannatus on ollut laskusuunnassa. Viisi vuotta sitten Sdp oli EU-vaaleissa vasta neljäs, kun perussuomalaisetkin punnersi ohi.Sdp:n listoilta oli kuitenkin tulossa näiden vaalien ääniharava: Eero Heinäluoma. Hän keräsi suhteessa eniten ääniä perinteisiltä teollisuuspaikkakunnilta.Puolueen vaatimattomien vaalitulosten sarjaa voi pitää omituisena, kun muistaa Sdp:n historian. Sen juurethan ovat etupäässä saksalaisessa työväenliikkeessä, joka on ollut vahva tekijä yhdentymisessä.äiden vaalien erikoispiirteenä voisi mainita sen, että jotkin puolueet pitivät listoillaan suosittuja ja kansanedustajiksi juuri valittuja ehdokkaita, jotka eivät aio lähteä europarlamenttiin, vaikka sunnuntain vaalitulos sen sallisi. Eduskunta- ja eurovaalien läheisyys korostaa jo aiemmin esiin tullutta tapaa siirtyä parlamentista toiseen.Vasemmistoliiton nykyisen EU-edustajan Merja Kyllösen ehdokkuus sai arvostelua, koska hänellä ei ole aikomustakaan ottaa mahdollista parlamenttipaikkaa vastaan. Kristillisdemokraattien Sari Essayahin kanta paikan vastaanottamiseen taas on pitkä ja monipolvinen. Käytännössä molemmat olivat vain keräämässä ääniä puolueelleen.Millaista politiikkaa valitut suomalaismepit sitten harjoittavat? Yhdessä eivät minkäänlaista. Toisin kuin moni ehkä yhä kuvittelee, EU-parlamentissa suomalaiset toimivat kukin omassa puolueryhmittymässään. Eilen suomalaiset äänestäjät antoivat tukensa eurooppalaisille puolueryhmittymille ja valitsivat niihin suomalaisedustajat.