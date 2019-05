Pääkirjoitus

EU ei saanut parlamenttiinsa eurojytkyä, vaan sinne syntyy ”suuri koalitio”

Eurovaalien

V aalien

L opputulos

erikoisuus on se, että sunnuntain vaalitulos on vasta kartoitus sille, miten EU-parlamentissa valta jakautuu ja mitä sillä tehdään. Nyt alkaa parlamentin ryhmien ja niiden välisen yhteistyön rakentelu. Vasta sen jälkeen tiedetään tarkasti vaalien voittajat.Europarlamenttivaaleissa näkyi vanhan puoluekartan haurastuminen ensimmäistä kertaa koko Euroopan kattavassa mittauksessa. Vanhat valtapuolueet kärsivät monessa maassa. Jako vasemmistoon ja oikeistoon liudentui. Tilalle tuli toisenlaista ryhmittymistä muun muassa sen mukaisesti, miten eliittiin, ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon tai perinteisiin arvoihin suhtaudutaan.Lopputulos tästä isosta prosessista näkyy europarlamentin tulevassa ryhmittymisessä. Suurin ryhmä, maltillisen oikeiston EPP säilyy suurimpana ja sosiaalidemokraatit toiseksi suurimpana ryhmänä. Nämä kaksi ryhmää menettivät kuitenkin niin paljon paikkoja, että ne eivät enää pysty johtamaan kahdestaan parlamenttia.Tämä muuttaa europarlamentin toiminnan tyyliä ja todennäköisesti myös sen sisältöä. EPP:n ja sosiaalidemokraattien on rakennettava laaja rintama ottamalla entistä enemmän yhteistyöhön mukaan näiden vaalien voittajat, keskustaliberaalin Alden ja vihreät. Vihreät ja Alde saavat uutta valtaa vaa’ankieliasemansa vuoksi. Ne voivat asemansa vuoksi hankkia itselleen enemmän valtaa – esimerkiksi tärkeiden valiokuntien johtopaikkoja – kuin mitä niille ryhmän koon perusteella voisi kuvitella kuuluvan.yllätys oli se, että populistiset puolueet eivät sittenkään keränneet suurta Euroopan laajuista vaalivoittoa. Ehkä kyse ei ollut siitä, että he eivät saaneet kannattajiaan liikkeelle, vaan siitä, että tämän enempää kannatusta heillä ei vain ole. Tätä tulkintaa tukee se, että kyselyissä eurooppalaiset tukevat yhä vahvemmin unionia.Eliitin, EU:n ja maahanmuuton vastaisuudella ratsastaneet eivät saa niin paljon paikkoja, että he voisivat parlamentissa jarruttaa tai kääntää EU:n suuntaa. Heihinkin pätee se, että vasta ryhmän koko ratkaisee vallan suuruuden.Vaikka Italian Lega -puolueen johtaja Matteo Salvini ja Ranskan Rassemblement Nationalin Marine Le Pen saivat vaalivoiton ja tulevat toimeen keskenään, heidän on hyvin vaikeaa saada pysyvästi samaan ryhmään kaikkien maiden populististen liikkeiden euroedustajia.Salvini ja Le Pen ovat monen muun populistipuolueen mielestä ihan liikaa kallellaan Venäjään päin.voikin olla se, että parlamentin valtaosa kääntyy entistä selvemmin populistien näkemyksiä vastaan. Demarit haluavat sitoa vihreät rinnalleen, jotta vasemmisto ei vuotaisi enempää vihreisiin, ja oikeiston on hyväksyttävä yhä enemmän liberaalien ja vihreiden tavoitteita pysyäkseen pirstaloituneessa parlamentissa vallassa kiinni. Vastaavasti liberaalien ja vihreiden ryhmien näkemykset saavat ”suuren koalition” vuoksi lisää painoarvoa. Vanhojen voimien kyky yhteistyöhön on paljon suurempi kuin populististen ryhmien kyky.Ne, jotka toivoivat näistä vaaleista stoppia EU:n yhteistyön kehittämiselle, tulevat todennäköisesti pettymään. Mutta ei populistienkaan peli ole vielä pelattu. EU:ssa suurinta valtaa käyttävät jäsenmaat. Populistien nousu muutamassa EU-maassa voi ajaa näitä jyrkemmälle kannalle puolustamaan kansallisia etuja yhteisten etujen kustannuksella. Näiden vaalien jälkeen muut maat ja muut poliittiset voimat kuitenkin tietävät sen, että populistisen internationaalin rakentelu on yhä pahasti kesken.