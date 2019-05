Pääkirjoitus

Suomi on joukkuepelin maa

Suomi

on saanut tänä keväänä nauttia jääkiekon tähtihetkistä, kun kuukausi sitten naisten ja tässä kuussa miesten maajoukkueet esittivät upeita suorituksia MM-kisoissa. Miehillä tuloksena oli sunnuntai-iltana kultamitali, ja kansanjuhla oli sen mukainen. Saavutuksen arvoa lisää se, että Suomi pelasi nimenomaan joukkueena eikä ­yksittäisten pelaajatähtien rykelmänä. Kun ei kuulu ennakkosuosikkien joukkoon, sitoutuminen ja yhteishenki ratkaisevat lopputuloksen.Perinteisesti suomalaiset menestyivät yksilölajeissa, joissa takametsien kasvatit osoittivat sisukkuuttaan ja taitojaan. Nyky-Suomessa menestyksen kuvana on joukkuepeli.Suomen miesten jääkiekko­maa­joukkueen ensimmäinen MM-kulta vuonna 1995 osui hetkeen, jolloin syvä lama oli kääntymässä tulevaisuuteen suuntautuneiden teknologiayritysten menestystarinoiksi. Nyt kultamitalit jaettiin tilanteessa, jossa akuutteja kriisejä ei ole. Sen sijaan edessä on suuria ja monimutkaisia kysymyksiä, joihin pitäisi yhdessä löytää vastauksia.Tällaisessa tilanteessa tiiviisti yhteen hitsautunut, yhteistyöhön kykenevä, paineita sietävä ja myös tunneälyn käytön taitava joukkue on hyvä roolimalli.